彌勒悟言囤76萬8千片口罩 本要入獄今變免關但要繳公庫80萬

廣鉞淂企業公司負責人彌勒悟言（洪悅琳）在新冠疫情期間囤積76萬8千片口罩而不應市銷售，新北地方法院依傳染病防治法囤積居奇罪判她1年6月徒刑。台灣高等法院今● 示意圖／報系資料照

新冠肺炎擴散期間，中央流行疫情指揮中心自2020年1月31日起徵用口罩為防疫物資，生產醫用口罩的廣鉞淂企業公司負責人彌勒悟言（洪悅琳）囤積口罩而不應市銷售，新北地檢署查扣76萬8千片，新北地方法院依傳染病防治法囤積居奇罪判她1年6月徒刑。台灣高等法院今駁回上訴，但緩刑5年，並須支付公庫80萬元、提供40小時義務勞務。

這76萬8千片口罩在2020年2月15日因配合政府徵用政策而先發還彌勒悟言，再經衛福部全數徵用。

原名洪悅琳的「彌勒悟言」為廣鉞淂公司負責人，從事醫用口罩生產與販售。衛福部2020年1月15日公告新增新冠肺炎為第五類法定傳染病，行政院也於次月20日成立新冠肺炎中央流行疫情指揮中心，並徵用一般醫用口罩及外科手術口罩為防疫物資，公告兩類口罩為刑法所定的生活必需用品，不得囤積或不銷售。

檢方指控彌勒悟言意圖抬高交易價格，2020年1月31日至同年2月12日期間，生產了口罩卻不應市銷售，調查局航業調查處基隆調查站將她移送偵辦。

彌勒悟言否認違法，聲稱一直有對外銷售口罩，並無囤積，被查獲的口罩是來不及包裝或銷量不好的庫存貨。

新北地院審理時認為，全日嘉公司業務經理證稱2020年1月31日後廣鉞淂公司以原物料漲價、工人加班為由，將販售的醫用口罩從每片1.5元調升為每片2元，2月3日買了300盒口罩後，再詢問彌勒悟言還有無醫用口罩可買，對方就說「沒料了」；大宇五金公司也證稱彌勒悟言將每片口罩漲到4元，又稱機器壞掉、原物料也漲價，口罩難求。

因證據相當多，新北院認為彌勒悟言嘴巴說原料不足，卻被扣得76萬8千片口罩，顯見並無因原料短缺導致貨量不足而無以出貨情事，且依廣鉞淂公司購入各項口罩原料的情形來看，也沒有拿不到原料的狀況。新北地院認定彌勒悟言犯刑法意圖抬高交易價格而囤積生活必需用品罪、傳染病防治法囤積居奇且情節重大罪，從重處斷。

一審批評彌勒悟言為圖私利，囤積大量口罩以伺高價時出售，影響社會大眾權益，且於犯後一再狡辯，無從考量有利她的理由，判她1年6月徒刑。

案件上訴後，高院今判上訴駁回，但給予彌勒悟言緩刑5年，且3個月內須支付公庫80萬元，並提供40小時勞務，免去牢獄之災。