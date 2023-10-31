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女會計盜公司114萬投資全遭騙光 下海當小姐還債
台中陳姓女子到某加油站公司擔任會計，但上班才不到1個月就聽信詐騙集團鼓吹，2個晚上將公司114萬元現金夾藏外套內搬走拿去投資，最後血本無歸還挨告；法院考量，陳女犯後坦承，但僅還公司2萬元，失業後改去當KTV小姐，還要扶養1名小孩，依業務侵占罪判她10月，可上訴。
檢警調查，陳女今年3月1日起擔任加油站公司的會計，負責公司內所有收支業務，但她卻聽信身份不詳的詐騙集團成員說詞，並遊說她砸錢投資虛擬貨幣。
但陳女因手頭上現金不足，竟然將歪腦筋動到公司身上，分別在今年3月24日、28日，擅自挪用公司營業款項82萬8495元、31萬5266元，連續次趁著晚上同事下班時，偷偷將現金夾藏在外套內偷走，以此侵佔通通拿去投資虛擬貨幣。
後來加油站公司驚覺短少100多萬元款項，經報警清查後才發現是內鬼作案；陳女落網後在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有監視器畫面、LINE對話等可佐證。
台中地院認為，陳女是基於單一犯罪目的，分別於今年3月24日、28日侵占公司款項，應評價為接續犯，應僅論一罪。
法院審酌，陳女不思正當途徑取得財物，且未能謹守職務分際，貪圖一己私利，侵占公司金額高達上百萬元，造成對方損害不輕，但考量她聽信詐騙集團鼓吹投資一時失慮，犯後坦承。
法院也考量，陳女返還公司2萬元，仍欠112萬3761元，雖沒和公司和解，但其表示自己也是被騙，目前還需要帶小孩，希望能從輕量刑，目前從事KTV小姐等，審酌一切情狀後依業務侵占罪判她有期徒刑10月。
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