台東縣議員嚴惠美涉現金賄選 與胞姊同遭起訴

無黨籍台東縣議員嚴惠美涉賄選，遭台東地檢署起訴。圖／本報資料照

無黨籍台東縣議員嚴惠美去年選舉涉賄選，遭競爭對手高美珠提當選無效之訴，今年8月一審判當選無效，全案上訴中。另外，台東地檢署偵結，將嚴惠美及胞姊嚴亞美今依刑事訴訟法提起公訴，並訴請法院宣告褫奪公權。

嚴惠美說，不清楚此事，她要跟律師商量看看再回應。

起訴書指出，嚴姓議員參選台東縣第20屆縣議員第11選區議員，嚴與嚴姓胞姊在111年3、4月間某日傍晚，一同至東河鄉泰源保健室向正要下班的森姓及簡姓選民交付2千元，約其在議員選舉中支持嚴。

同年9月間某日20時許，兩人又一同至長濱鄉寧埔村烏石鼻的連姓選民住處，並在 門外交付1000元。10月中下旬某周末下午，一同至東河鄉北源村柑桔林，在門外交付陳姓選民1000元，請其家人支持。

台東地檢署今日發布新聞稿指出，被告嚴姓議員及嚴姓胞姊所為均係違反公職人員選舉罷免法，第99條第1項之投票行賄罪嫌。被告2人所為之數次共同投票行賄之犯行，均係基於單一之犯意，接續向上開有投票權之行求、期約或交付賄賂等行為，而侵害同一法益，在時間、空間上有密切關係。依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。