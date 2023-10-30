夾娃娃機店竟有密室！海山警攻堅逮7人 扣67萬賭金

新北市板橋區四維路1間娃娃機店涉嫌在暗室內擺放賭博電玩機台供賭客賭博，海山警方接獲線報展開調查，前天凌晨1時許持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人39歲陳男及賭客趙男等6人，並查扣賭金22萬多元、賭博電玩機台21台、機台IC板等物品，詢後將陳男依賭博罪嫌送辦，賭客趙男等5人依社維法裁處。

據了解，海山警方為打擊賭博犯罪行為，近期針對選物販賣機店(娃娃機店)進行清查，發現板橋區四維路及民生路疑似暗藏賭博機台。海山分局江翠派出所警方經多日蒐證發現，發現位於四維路這間娃娃機店外觀與一般娃娃機店相同，但室內卻暗藏暗門，賭客進入店內後向負責人陳男示意後，陳男即開啟暗門讓賭客進入賭博。

警方前天凌晨1時持搜索票查緝前往查緝，當場逮捕39歲負責人陳男及賭客趙男等6人，並查扣賭金22萬5290元、賭博電玩機台21台、機台IC板21個。警方還發現暗室內的夾娃娃機台經過改裝，賭客只要夾取藍芽喇叭商品即可向店家兌換現金，警方當場將作為賭具的74個藍芽喇叭查扣，詢後依賭博罪嫌將陳男逮捕、賭客趙男等6人則依社維法裁處。