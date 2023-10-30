夾娃娃機店竟有密室！海山警攻堅逮7人 扣67萬賭金
新北市板橋區四維路1間娃娃機店涉嫌在暗室內擺放賭博電玩機台供賭客賭博，海山警方接獲線報展開調查，前天凌晨1時許持搜索票前往攻堅，當場逮捕負責人39歲陳男及賭客趙男等6人，並查扣賭金22萬多元、賭博電玩機台21台、機台IC板等物品，詢後將陳男依賭博罪嫌送辦，賭客趙男等5人依社維法裁處。
據了解，海山警方為打擊賭博犯罪行為，近期針對選物販賣機店(娃娃機店)進行清查，發現板橋區四維路及民生路疑似暗藏賭博機台。海山分局江翠派出所警方經多日蒐證發現，發現位於四維路這間娃娃機店外觀與一般娃娃機店相同，但室內卻暗藏暗門，賭客進入店內後向負責人陳男示意後，陳男即開啟暗門讓賭客進入賭博。
警方前天凌晨1時持搜索票查緝前往查緝，當場逮捕39歲負責人陳男及賭客趙男等6人，並查扣賭金22萬5290元、賭博電玩機台21台、機台IC板21個。警方還發現暗室內的夾娃娃機台經過改裝，賭客只要夾取藍芽喇叭商品即可向店家兌換現金，警方當場將作為賭具的74個藍芽喇叭查扣，詢後依賭博罪嫌將陳男逮捕、賭客趙男等6人則依社維法裁處。
另外位於民生路上的這間夾娃娃機店則利用電玩彈珠台從事賭博行為，賭客每次可下注10元以上之金額，若中獎即可獲得相對應倍數之彩票，每張彩票則可兌換10元。埔墘所警方蒐證完整前往埋伏查緝，發現27歲負責人姚姓男子協助賭客兌換現金，警方立即上前表明身分將他逮捕，並查扣現金42萬多元及電玩機台9台、機台IC板9個、彩票等證物，詢後將姚男依賭博罪嫌送辦。
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