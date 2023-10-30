農地蓋棺木工廠居民抗議 檢方依違反區畫法聲請簡易判決
嘉義縣林姓女子購置農地欲興建棺木工廠遭居民不滿、檢舉，嘉義縣政府勘查後依違反區域計畫法裁罰、限期改善，林女仍違法使用，案經嘉義縣調查站偵辦後函送嘉義地檢署，檢方依違反區域計畫法聲請簡易判決。
年約50歲林女去年11月15日購得嘉義縣大林鎮某農地後，於去年12月起在農地上鋪設水泥、興建鐵皮屋，擬開發作為棺木倉庫及組裝地使用，引起附近居民不滿並檢舉，縣府於今年2月間會勘後，認為違反區域計畫法規定，3月20日裁罰6萬元，限期要求於今年6月30日前變更符合管制規定用地。
今年7月20日縣府勘查現場，發現林女沒有改善，持續違法使用土地，報請嘉義縣調查站偵辦後函送嘉義地檢署。
林女到案坦承不諱，檢方偵結，根據縣府裁處書，以及2月、7月及10月的會勘照片及紀錄，依涉嫌違反區域計畫法，並以不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀罪嫌聲請簡易判決處刑。
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