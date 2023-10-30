農地蓋棺木工廠居民抗議 檢方依違反區畫法聲請簡易判決

嘉義縣林姓女子購置農地欲興建棺木工廠遭居民不滿、檢舉，嘉義縣政府勘查後依違反區域計畫法裁罰、限期改善，林女仍違法使用，案經嘉義縣調查站偵辦後函送嘉義地檢署，檢方依違反區域計畫法聲請簡易判決。

年約50歲林女去年11月15日購得嘉義縣大林鎮某農地後，於去年12月起在農地上鋪設水泥、興建鐵皮屋，擬開發作為棺木倉庫及組裝地使用，引起附近居民不滿並檢舉，縣府於今年2月間會勘後，認為違反區域計畫法規定，3月20日裁罰6萬元，限期要求於今年6月30日前變更符合管制規定用地。

今年7月20日縣府勘查現場，發現林女沒有改善，持續違法使用土地，報請嘉義縣調查站偵辦後函送嘉義地檢署。