台南市玉井區真理佛堂縱火案 高分院更二審今開庭
男子曾文彥約4年前在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇，台南高分院今天更二審開準備程序庭，法官討論對曾文彥做身心狀態及精神補充鑑定，曾文彥律師建議法院委託專家做補充鑑定，但鑑定團隊應有人權法學者或專家。法官最後裁定「候核辦」，擇期再開庭。
此審更二審今天中午11點30分在台南高分院刑九庭開庭。曾文彥的律師表示，請法院委託專家做補充鑑定，但鑑定團隊裡需有人權專家。律師說，曾文彥有反社會人格，在國內少有案例，可提供國外案例等書面資料供法官審酌。
法官問曾文彥：「如果請嘉南療養院做補充鑑定，調閱台南看所守收容紀錄，你有意見嗎?」曾文彥表示，不需要浪費社會及司法資源做補充鑑定，收容紀錄有他的保密個資，不適合調閱。
曾文彥還說：「不需要做鑑定，有監視器看到他放火嗎? 沒有吧？」；「莫名其妙搞我」他當時也被嚇得逃命，包括所有訴訟過程回答，他都是思緒不清楚，請法官還他清白，「行行好放了我好嗎?」
法官聽完曾文彥、曾文彥律師意見後，將再審酌委託那一個醫療團隊或學者專家做補充鑑定，令曾文彥還押，擇期再開庭。
台南玉井真理家族前輩堂，遭男子曾文彥縱火造成7人死亡，一審判曾死刑，二審改判無期，更一審仍判無期。最高法院認為，有理由矛盾、證據調查未盡等違誤，今年月8月16日再度撤銷發回台南高分院更審。
全案起於2009年12月14日凌晨，台南市玉井區真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。
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