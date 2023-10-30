農地蓋大型棺木廠 嘉檢依違反區域計畫法聲請簡判

嘉義縣林姓女子被控去年在大林鎮1處農地違法興建大型棺木工廠，經會勘處罰款，今年7月仍未變更使用方式，嘉義縣調查站函送法辦，嘉檢偵結，依違反區域計畫法聲請簡判。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，50歲林女為嘉義縣大林鎮頂林頭段某地號農地的所有權人，這處農地編定為特定農業用地，林女竟於去年12月起在農地上鋪設水泥、興建鐵皮屋，擬將土地作為棺木倉庫及組裝地使用。

大林鎮大型農地違章工廠大興土木，遭當地居民檢舉，嘉義縣政府人員今年2月張貼違建查報單，但林女仍持續施工，甚至棺木及材料都已進廠，引起周邊居民強烈不滿。

縣府於2月間會勘後，認有違反區域計畫法規定，3月20日裁罰新台幣6萬元，並限期在6月30日前變更使用至符合土地使用管制規定或拆除地上物，恢復至農牧用地使用目的及功能。

不過，林女不依期限變更土地使用或拆除地上物、恢復至農牧用地的使用目的及功能，而繼續違法使用大型農地；後經縣府地政人員於7月20日前往勘查，發覺林女仍未遵照期限變更使用方式，繼續違法使用大型農地，經調查局嘉義縣調查站偵辦並函送嘉義地檢署偵辦。

林女到案坦承不諱，檢方偵結，根據縣府裁處書，以及2月、7月及10月的會勘照片及紀錄，林女涉及違反區域計畫法，並以不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀罪嫌聲請簡易判決處刑。