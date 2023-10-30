三年度收入總額是「0元」 假台大醫生詐女網友75萬判刑

42歲洪姓男子謊稱是台大醫師，與林姓、邱姓女子交往，向2人詐財75萬元，一審洪依詐欺罪判刑9月，洪上訴；台北地院審理，部分判決撤銷、部分維持，審結判洪應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，確定。

據調查，洪在交友軟體對外謊稱畢業於美國哈佛大學醫學院、在台大當醫師，形塑黃金單身形象，向林女、邱女詐財。

檢方指控，洪向不知情的母親商借帳戶使用，上「Pairs派愛族」交友軟體對外偽稱是醫生，結識林姓、邱姓女網友，2020年10月21日以LINE撥打電話給林女，謊稱帳戶遭金管會凍結要向林女借錢，林女因而交付20萬元給洪。

2020年10月同時期，洪向邱姓女子也佯稱帳戶遭凍結，但在台中投資的醫美診所開幕需要資金，邱女因此交付5萬元給洪；2021年1月，洪向邱女佯有投資需求，邱女2021年1月27再匯款50萬元給洪。

林女、邱女事後發覺受騙，向新北市警新店分局報案，檢方偵辦，洪坦承沒有醫生執照，但辯稱是向林女、邱女借款，沒有詐騙她們等。

檢察官調閱洪姓男子2017年到2019年的財產所得明細表，查出洪三個年度的收入總額為「0」元，認定洪施用詐術騙錢，將洪依詐欺取財罪嫌起訴。