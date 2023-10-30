快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三年度收入總額是「0元」 假台大醫生詐女網友75萬判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

42歲洪姓男子謊稱是台大醫師，與林姓、邱姓女子交往，向2人詐財75萬元，一審洪依詐欺罪判刑9月，洪上訴；台北地院審理，部分判決撤銷、部分維持，審結判洪應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，確定。

據調查，洪在交友軟體對外謊稱畢業於美國哈佛大學醫學院、在台大當醫師，形塑黃金單身形象，向林女、邱女詐財。

檢方指控，洪向不知情的母親商借帳戶使用，上「Pairs派愛族」交友軟體對外偽稱是醫生，結識林姓、邱姓女網友，2020年10月21日以LINE撥打電話給林女，謊稱帳戶遭金管會凍結要向林女借錢，林女因而交付20萬元給洪。

2020年10月同時期，洪向邱姓女子也佯稱帳戶遭凍結，但在台中投資的醫美診所開幕需要資金，邱女因此交付5萬元給洪；2021年1月，洪向邱女佯有投資需求，邱女2021年1月27再匯款50萬元給洪。

林女、邱女事後發覺受騙，向新北市警新店分局報案，檢方偵辦，洪坦承沒有醫生執照，但辯稱是向林女、邱女借款，沒有詐騙她們等。

檢察官調閱洪姓男子2017年到2019年的財產所得明細表，查出洪三個年度的收入總額為「0」元，認定洪施用詐術騙錢，將洪依詐欺取財罪嫌起訴。

一審認為，洪有妨害兵役、偽造文書前科，詐騙林女、邱女錢財，對邱女賠付部分款項，但未賠償林女，就洪3次詐騙行為判處應執行有期徒刑9月，洪提上訴，二審酌減刑度，改判洪有期徒刑7月，得易科罰金，判刑確定。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

詐騙 醫師 台大

延伸閱讀

假車禍喊「站好」開槍擊斃仇家 葬儀社員工400萬換減刑為16年

「無卡分期」詐術竄台中大學！ 逢甲、東海學生集體受害

影／大都會公園PK畫面曝！2男交友軟體嗆約新北談判 1人中刀

從交友軟體互嗆到公園！2男相約大都會公園談判 扭打在地雙雙送醫

相關新聞

假車禍喊「站好」開槍擊斃仇家 葬儀社員工400萬換減刑為16年

葬儀社員工劉子琰前年10月在宜蘭市縣民大道二段與環市東路口製造假車禍，近距離射殺羅姓宿敵，一、二審皆判22年徒刑，但被最...

匯款給心儀對象未獲回應 男子上網張貼假徵友文還洩個資

陳姓男子前年匯款給一名女子以表好感，未得到女子回應，於是反控女子借錢不還，並在臉書張貼女子不實徵友文，附上女子照片及電話...

三年度收入總額是「0元」 假台大醫生詐女網友75萬判刑

42歲洪姓男子謊稱是台大醫師，與林姓、邱姓女子交往，向2人詐財75萬元，一審洪依詐欺罪判刑9月，洪上訴；台北地院審理，部...

膝下無子夫過世遺產妻需和手足分？律師教一招可拿更多

一名50多歲的婦人因丈夫過世，留下一億多元遺產，丈夫父母早亡，結婚前就與4名兄弟姊妹沒有往來，但丈夫過世後4名手足突然出現來爭產。雖然丈夫生前有寫贈與契約，但因少了「這一步」，只好找律師協助，幫婦人爭取到遺產。 真實的血淚案例常出現在膝下無子的家庭，也成為不少律師執業生涯最常遇到的問題，「膝下無子，遺產必須和死亡一方的手足分配，連共同買的房屋都要分人，到底該怎麼辦？」律師提醒，可善用「剩餘財產差額分配請求權」，這是法律特別保障配偶的一個權利。

南市公布首批高風險駕駛資訊 吊照且3年內不得考照

為提高交通安全友善空間，台南市已制定並公告施行高風險駕駛事件資訊公開作業原則，交通局今公布第1批高風險駕駛事件資訊共2案...

市價估逾億！42塊「雙獅地球牌」海洛因藏咖啡機走私 4嫌起訴

高雄檢警調聯手偵破毒品走私案，在進口咖啡機內查獲42塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重約12公斤，市價逾新台幣1億元，橋頭地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。