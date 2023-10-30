假車禍喊「站好」開槍擊斃仇家 葬儀社員工400萬換減刑為16年

葬儀社員工劉子琰前年製造假車禍，近距離開槍擊斃羅姓宿敵，最高法院判刑16年定讞。圖／聯合報系資料照片 葬儀社員工劉子琰前年10月在宜蘭市縣民大道二段與環市東路口製造假車禍，近距離射殺羅姓宿敵，一、二審皆判22年徒刑，但被最高法院撤銷，更一審審酌劉以400萬元和家屬和解，改判16年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

劉子琰（24）與羅姓男子素有怨隙、債務糾葛，羅屢對劉的家人砸車、砸店，還透過弘仁會嘉義分會成員放話要圍剿劉，劉因此萌生殺意。2021年10月19日凌晨2點多，劉開車尾隨羅的轎車，並在路口追撞、製造假車禍，誘使羅下車察看。

羅因下車了解狀況，突然被喊名勒令「站好」，旋遭劉子琰持槍射擊。羅中彈後慌忙上車，劉則站在駕駛座門外，近距離朝羅再射2槍，其中1槍射中羅左側顳部，子彈貫穿顱腦，羅送醫不治。坐在一旁的吳姓友人也遭波及，遭子彈打到左手橈骨骨折。案發後，劉帶著槍彈到警局自首。

一審認為劉有槍砲彈藥刀械管制條例前科，被判刑1年6月，獲緩刑3年，他在緩刑期間不知悔改，除了以槍彈殺人，甚至朝素不相識的吳開槍，嚴重破壞社會秩序，但認為劉自首後坦然接受警方、檢察官訊問，仍予以減刑。

一審就劉子琰殺人罪處18年徒刑，殺人未遂處刑7年，犯槍砲罪部分判2年8月徒刑、併科罰金5萬元，有期徒刑部分應執行22年。其中，殺人未遂、槍砲部分今已被最高法院駁回上訴定讞。

案經上訴，劉坦承持槍與殺人，但表示不知車內還有吳，沒有殺人未遂犯意，供稱他不認識吳，也沒有要攻擊對方，當時他的心思全都在羅的身上，根本沒注意到車內是否有別人。

二審認為劉未與羅的家屬和解、賠償損害，應予以嚴懲，又劉雖然有向吳致歉，仍否認殺人未遂犯行，一審判決沒有違誤，量刑妥適，維持一審判決。

案子到了最高法院，法官認為劉有心和解，但因被害家屬委託民代介入，使得和解破局，二審以劉未和死者家屬達成和解賠償而認為他犯後態度不好，「猶待慎酌」，撤銷發回更審。

更一審審理期間，劉以400萬元和被害家屬達成調解，按期履行，因量刑因子變動，更一審䅰在參酌被害家屬意見後，將殺人既遂部分撤銷，改判16年徒刑。