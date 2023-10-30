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「百萬連署挺台銘」彰化再出包 查獲2人偽造數百連署書

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

「百萬連署挺台銘」在彰化縣又出包，彰化地檢署指揮警方查獲林姓和陳姓兩名男子蒐集個資，未經授權即製作連署書多達數百分，都被依偽造私文書、違反個人資料保護法偵辦，林男經法院裁定羈押禁見，陳男被諭知2萬5千元交保。

彰化地檢署今天指出，檢察長曉雯和彰檢選舉查察執行秘書小組團隊共同籌畫，先查獲邱、鄭二男涉嫌用每份200元收購連署書，檢察官陳鼎文指揮縣警察局刑事警察大隊，再查獲林、陳二男涉嫌偽造連署書。

警方持法院核發搜索票，10月22日、28日分別搜索林、陳二男的相關處所，查扣電腦、筆電、手機、電磁紀錄等物品，發現他們非法蒐集數百人的個資且未經授權就用來製作連署書，每份製作工本費50元，警詢後把林、陳二嫌移送偵辦。

檢察官訊問林、陳二人及相關證人，認為林、陳均涉犯刑法的行使偽造私文書、違反個人資料保護法，均有勾串共犯、證人之虞而向法院聲請羈押，林嫌被裁定羈押禁見，陳嫌經法院諭知交保2萬5000元。累計迄今，彰化縣已有4人涉及連署弊案，兩人被裁定羈押禁見，兩人交保。

彰化地檢署指揮警方偵辦連署不法情事，再查獲兩人涉嫌偽造連署書，法院裁定1人羈押禁見，1人交保。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署指揮警方偵辦連署不法情事，再查獲兩人涉嫌偽造連署書，法院裁定1人羈押禁見，1人交保。記者簡慧珍／攝影

連署書 郭台銘 2024選舉 2024總統選舉

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