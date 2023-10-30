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緯創集團子公司有色狼 工程師持iPhone偷窺3女同事如廁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

竹科緯創集團子公司啟碁科技吳姓資深工程師，因工作壓力過大，去年5月竟在公司4樓女廁以iPhone手機鏡頭偷窺3名女同事如廁畫面，3名女同事驚覺受害，公司啟動內部調查，其中一名女同事與吳男和解撤案，但其餘2女因心理受創，最終無意願和解。新竹地院最終依妨害秘密共2罪，判吳男拘役100日，易科罰金10萬元。

判決書指出，吳男為資深工程師，任職於緯創集團子公司啟碁科技。去年5月13日上午10時許，吳男趁女同事A進入女廁並褪去衣褲時，以iPhone手機鏡頭由上往下偷窺A女如廁；同年5月17日下午2時許至5時許之間，吳男趁女同事B及女同事C進入女廁褪去衣褲之際，用相同手法利用手機鏡頭偷窺女同事如廁畫面。

隔天5月18日上午11時許，吳男見女同事C進入女廁，再利用相同手法持手機鏡頭偷窺女同事如廁畫面，3名女同事驚覺受害，向啟碁科技主管反映，經公司調閱4樓監視器畫面及啟動內部調查，最終鎖定吳男犯下此案，事後吳男也遭解雇。

吳男辯稱，他只有看到3名女同事脫褲子及其背部，沒有看到臀部。法官審理時，吳男已與其中一名女同事和解，不過另外2名女同事因身心受創，未有和解意願。

法官認為，吳男無故持手機，以開啟照相鏡頭的方式，窺視女同事如廁畫面，侵害女同事隱私，造成其心理受創，所為實有不該。考量吳男坦承犯行，且已與其中一名女同事和解，最後依窺視他人非公開之活動罪共2罪，判處拘役100日，易科罰金10萬元，犯案用iPhone沒收。

竹科緯創集團子公司啟碁科技吳姓資深工程師，因工作壓力過大，去年5月竟在公司4樓女廁以iPhone手機鏡頭偷窺3名女同事如廁畫面。示意圖／報系資料照
竹科緯創集團子公司啟碁科技吳姓資深工程師，因工作壓力過大，去年5月竟在公司4樓女廁以iPhone手機鏡頭偷窺3名女同事如廁畫面。示意圖／報系資料照

女廁 新竹

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