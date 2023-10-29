移車肇事測出酒駕！男喊冤沒喝酒僅用「這一物」 當庭再漱一次證清白

桃園郭姓男子去年12月晚間在家門口移車，不慎撞壞鄰居門口抽水馬達，警方獲報到場對其進行酒測，發現郭男酒測值每公升0.58毫克，依公共危險罪嫌送辦。郭男喊冤自己沒有酒駕，是剛使用含酒精的漱口水，桃園地院審理時要求郭男當庭使用漱口水，隔3分鐘後漱口再酒測，數值超標，法官採信他的辯詞，判無罪。

郭男去年12月9日晚間6點多在家中喝了麻油雞，直到當天晚間10點6分許，在家門口要移車，倒車時不慎撞擊鄰居的抽水馬達，警方獲報到場處理，對郭男進行酒測，測得郭男吐氣所含酒精濃度達每公升0.58毫克，認郭男涉犯刑法公共危險罪嫌。

郭男喊冤稱自己沒有喝酒，傍晚在家只喝半碗麻油雞，酒測值不可能這麼高，移車時候已經刷牙漱口完準備睡覺，但該罐好市多買的漱口水含酒精，酒精成分達21.6%，所以酒測值才會超標。郭男辯護人指出，口腔內會有酒精殘留，依規定檢測當下可以間隔15分鐘，但依警方密錄器顯示，沒有讓郭男等待15分鐘就行酒測，所以才產生0.58毫克的酒測值，酒測結果無法呈現客觀真實的數據。

桃園地院法官審理，認為郭男當下有表明自己使用漱口水，依據工業技術研究院及學者研究，15分鐘可以讓口內的氣味散去，而郭男使用含酒精漱口水10分鐘就施以酒測，可能影響測試結果，雖有給予郭男漱口機會，但流程已違反酒測規定，且員警證稱當時郭男身上沒有酒味，但酒測值每公升0.56毫克，不可能身上毫無酒氣。

法官也當庭要求郭男攜帶未拆封的同款漱口水、員警攜帶同款酒精測試器，現場進行勘驗，郭男第一次酒測時，酒測值為0，接著使用漱口水，計時3分鐘後吐掉，再使用礦泉水漱口，酒測值高達2.12毫克。認為無法排除郭男是使用含酒精漱口水所造成，檢方應提出實質舉證，最後判郭男無罪。可上訴。

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