稱每張給2百…「百萬連署挺台銘」彰化傳首宗賄選 警上門逮二人

「百萬連署挺台銘」全台遍地開花，彰化縣也傳出賄選疑雲，田中鎮邱姓、鄭姓男子被檢舉以每張200元收集連署書，警方持搜索票搜索二人住處查扣相關物證，邱男逃跑被捕。檢察官偵訊後，認為邱嫌有逃亡的事實並有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准，鄭嫌無羈押必要，諭知10萬元交保候傳。

彰化地檢署今天指出，檢察官陳鼎文指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、田中警分局、彰化縣調查站，偵辦邱男、鄭男涉嫌以每張連署書200元金錢為對價，使人為特定被連署人連署，警方本（10）月27日持彰化地方法院核發的搜索票到邱、鄭兩人住處搜索，查扣手機等物品並拘提二人到案，訊後移送偵辦。

檢察官昨偵訊邱、鄭二人及相關證人，認邱、鄭二人均涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款，犯罪嫌疑重大，邱嫌在警方拘提時有逃亡的事實，並有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准；鄭嫌無羈押必要，諭知10萬元交保。

據了解，警方沒在邱、鄭兩人住處找到連署賄款，至於用金錢對價收集來的連署書有多少，檢警還在清查中。

彰化地檢署表示，公平選舉是民主政治的唯一基石，只有乾淨選舉才能真正落實民主，彰檢針對下屆總統和立法委員選舉今年11月投票，陸續在轄區內的調查站、各警分局舉辦選舉查察分區座談會，宣示淨化選舉、打擊不法無假期的執法決心，民眾若發現不法可撥打0800024099轉4號專線，或進入本署網站掃描「查賄反賄一碼通」QRCODE提出檢舉。