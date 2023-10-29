高雄後天停水33小時 台水簡訊縮網址被網友誤認詐騙

台水公司南區工程後天31日將辦理溪埔及大泉伏流水管徑2200毫米原水管銜接高屏溪攔河堰3200毫米原水管工程，其中鳳山等13區將停水33小時，林園區則停水16小時，共46萬戶受影響；台水近日廣發簡訊公告周知，但因縮網址裡有「reurl」，讓不少網友誤認是詐騙簡訊不敢打開。

PTT高雄版有網友以「詐騙越來越厲害了，利用停水發簡訊」為題，貼文指直接傳簡訊reurl 網址是中國網站，很有趣的是我去年才遷戶籍，高雄的同事都有收到，所以詐騙資訊是哪邊外流的呢？有網友看到該篇發文緊張詢問「所以是詐騙網頁嗎？」。

不過該篇發文立即被網友打臉，有網友指，雖然是縮網址，但點進去的確連結到台水網頁，內容顯示台水公司將於高雄市工程10月31日上午8時至11月1日傍晚5時許停水33小時，詳官網，替眾人解惑。有網友則感嘆「好可憐的政府，不就發訊息提醒停水嗎？還要被莫名其妙誤認為詐騙。

記者手機也接獲一樣的台水停水簡訊訊息，實際點進去看，確實如網友查證所說，是連結到台水網頁，指高雄市提升原水調度能力，辦理主要原水管線銜接工程，10月31日起上午8時許，停水33小時，請先儲水備用的內容。