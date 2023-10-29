騎士對總統車隊比中指宣洩情緒 警：3理由沒觸法

總統蔡英文車隊昨天遭機車騎士怒比中指，宣洩情緒，遭警方第一時間制止，對此，有網友指出美國總統拜登車隊去年同樣遭比中指，特勤人員並非視為威脅。松山警分局指出，總統不在車隊上、騎士宣洩個人情緒也沒闖入車隊，其行為無觸法，讓騎士離去無不妥。

松山警方指出，當時總統車隊行經時，總統沒在車隊，王姓騎士不是對特定人物比中指，非公然侮辱；其次，經了解，騎士是宣洩個人情緒才有此行為；第三，騎士停等紅綠燈，並無闖入車隊情狀，此案無觸法疑慮，員警告誡後讓騎士離去。

批踢踢網友以美國總統拜登舉例，去年8月勘災夏威夷時，拜登車隊遭人比中指、辱罵髒話，維安特勤人員沒有把這種行為當作威脅，拜登之後沒有對此事有負面反應，依原計畫稱努力重建等。網友更建議，民進黨真的要重新學學，人家這才叫做民主素養。

另有網友也稱，此案讓他想起馬英九被丟鞋，不會被判有罪、不會被罰，蔡英文被反年改團體丟鞋6人被法辦，各被罰1千元。