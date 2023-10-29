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警穿鞋入屋執勤登革熱 遭民質疑嗆「我高興」 警分局：屬實將議處

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局在本月初配合區公所，前往精武路巷內民宅清消，防治登革熱，不過有王姓民眾指控，警察入屋後未脫鞋，還回應民眾「我高興」，甚至有踩破屋內磁磚狀況，第三警分局表示，此案是配合區公所執勤，過程同仁都有錄影，若有民眾指控不當言論部分，查證屬實後將議處。

LINE群組「社會事新聞影音」近日有民眾爆料，第三警分局合作所警員配合區公所清消登革熱，不過執勤過程中，因警員穿鞋入屋，引發屋主質疑後，警員回應「我高興」，甚至有踩破磁磚的情事，遭民眾錄影後上網爆料，引發議論。

第三警分局澄清，此案是本月2日上午，分局配合區公所清消作業，有一戶不願意配合開門，所以區公所請鎖匠開鎖，入屋後因清消過程會噴灑消毒噴霧，若未穿鞋容易滑倒，為避免危險，才沒有脫鞋。

三分局表示，此案執勤過程同仁都有錄影，如果有民眾反映執勤態度不佳，經查證屬實後，將依規定議處。

東區區公所表示，相關登革熱清消作業是依傳染病防治法規定，本月1日即有張貼公告，全程警方蒐證，如有拒絕配合，可處6萬元至30萬元罰鍰，相關作業過程，若有造成民眾財產受損，都可舉證後，聲請國賠。

台中市第三警分局在2日配合區公所登革熱清消作業，因穿鞋入屋，引來屋主質疑警員態度不佳。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第三警分局在2日配合區公所登革熱清消作業，因穿鞋入屋，引來屋主質疑警員態度不佳。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第三警分局在2日配合區公所登革熱清消作業，因穿鞋入屋，引來屋主質疑警員態度不佳、踩破屋內磁磚。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第三警分局在2日配合區公所登革熱清消作業，因穿鞋入屋，引來屋主質疑警員態度不佳、踩破屋內磁磚。圖／摘自社會事新聞影音

登革熱

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