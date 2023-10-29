警穿鞋入屋執勤登革熱 遭民質疑嗆「我高興」 警分局：屬實將議處

台中市第三警分局在本月初配合區公所，前往精武路巷內民宅清消，防治登革熱，不過有王姓民眾指控，警察入屋後未脫鞋，還回應民眾「我高興」，甚至有踩破屋內磁磚狀況，第三警分局表示，此案是配合區公所執勤，過程同仁都有錄影，若有民眾指控不當言論部分，查證屬實後將議處。

LINE群組「社會事新聞影音」近日有民眾爆料，第三警分局合作所警員配合區公所清消登革熱，不過執勤過程中，因警員穿鞋入屋，引發屋主質疑後，警員回應「我高興」，甚至有踩破磁磚的情事，遭民眾錄影後上網爆料，引發議論。

第三警分局澄清，此案是本月2日上午，分局配合區公所清消作業，有一戶不願意配合開門，所以區公所請鎖匠開鎖，入屋後因清消過程會噴灑消毒噴霧，若未穿鞋容易滑倒，為避免危險，才沒有脫鞋。

三分局表示，此案執勤過程同仁都有錄影，如果有民眾反映執勤態度不佳，經查證屬實後，將依規定議處。