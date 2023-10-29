資深士官長受廠商招待喝22次花酒 2大過汰除終生俸恐掰

國防部軍備局林姓士官長接受廠商招待喝「花酒」，去年4月被記2大過面臨汰除，刑事部分正由法院審理；林不甘心，指他花酒價值僅6680元，何況他在調查時全都坦承，犯後態度良好，部隊未等判決確定卻直接記他兩大過，有裁量怠惰疑慮，提行政訴訟盼保住工作，高高行審理後，合議庭認為林男偵查時都認罪，部隊裁罰合理，判他敗訴。

判決指出，林男在軍備局205廠擔任一等士官長，2019年7月至隔年9月間，負責廠內「閂鎖左導版」採購案的履約進度盯催，但他卻被查出接受包商招待，前後至高雄知名酒店、舞廳喝「花酒」22次，10萬餘元消費全由廠商買單。

去年部隊在檢廉搜索後，率先祭出懲處，依違反國軍風紀等規定，記林男2大過汰除，未來判決確定後，恐喪失終生退休俸。刑事部分，全案經檢調偵辦後，雄檢認為林男涉嫌接受廠商不正當招待，今年中依貪汙治罪條例將林起訴，案件正在高雄地院審理中。

林男不服，主張他雖然有接受廠商招待，但酒店、舞廳招待金額僅6680元，且他在接受調查時，全都坦白認罪，可以說態度良好，再者，雖然他被熊檢起訴，但「閂鎖左導版」採購案是不是他的職務內容還有爭議，法院還未釐清他市府跟廠商有職務利害關係，部隊就記他兩大過，害他失去未來退休金，有裁量怠惰疑慮，提行政訴訟希望保住工作。

高高行審理時，軍備局指林男接受廠商招待多達22次，金額高達10萬餘元，不僅內部調查屬實，他在檢方偵辦時也全都承認，並在偵查中繳回10萬多元的犯罪所得，可見林主張的6680元與事實不符。

再者，林男除負責「閂鎖左導版」採購案履約進度盯催外，還擔任廠區試製案的評鑑委員，卻接連接受包商、試製案廠商招到共赴酒店、舞廳，部隊記他兩大過是依據相關規定，並無任何違失。

合議庭根據檢廉起訴內容，確認林男曾接受廠商招待喝花酒共22次，且承包商、試製案廠商接受訊問時，也坦承招待林男是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。