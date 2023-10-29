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台中騎士被「剪車」告強制...反被控誣告 一理由無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子在去年10月間騎機車行經烏日區時，認為遭游姓男子開車後逼車、「剪車（台語：搶車道）」，王與游理論後，提告游涉犯強制罪，指控游讓他心生恐懼，游男也反提告王涉誣告罪，台中地院審理後認為，王男指控非憑空捏造，判王無罪。

判決指出，游姓男子在去年10月20日開車行經烏日區溪南路2段行駛時，王姓男子騎機車在游車的右前方，游男開車超過王後，認為遭游惡意逼車，王不斷在後方按鳴喇叭，游男停在路旁後，在車內與王理論，王男事後認為游逼車行為涉犯強制罪，前往烏日警分局提告。

游男被通知到案後，認為王男明知到他只是從王車旁正常行駛通過，沒有任何惡意逼車行為，而且他停車後，王還主動趨前，大聲斥責他，他只有坐在車裡跟王理論，全程沒有對王施以強暴、脅迫行為，認為王意圖虛構事實，使人受刑事處分，因此提告誣告。

王男則否認犯行，辯稱當時是被游男逼車、超車，且該處是彎道向左，但游卻靠右邊停車，他有按喇叭，因不知當時游男意圖，當下反應是要「逼車」，有妨害他騎車的行為，所以提告。

台中地院審理後認為，勘驗相關行車記錄器影像後認為，游男在案發時的確有開車行經案發路段，且行駛在王男機車的左後方，也有超越王機車後，再從王左前方切到右側路邊停告，與王男機車越來越靠近的情形，王男據此提告游男涉犯強制罪，「實有所本」，不是憑空捏造。

法官審酌，王男不是法律專業之人，對於應循何種途徑主張權利，無法精準判斷，也非悖於常理，王男對游男提告，請求司法判明是非曲直，既非全然無因，也非憑空杜撰、無中生有，就算王男對於案發經過有誤解而提告強制，有所未當，但不認定王男有憑空捏造不實事實或誣指的意圖，判王男無罪。

台中市王姓男子在去年底與人有行車糾紛，提告強制罪後，被對方提告誣告罪，台中地院認為王男提告有所本，判無罪。圖／本報資料照
台中市王姓男子在去年底與人有行車糾紛，提告強制罪後，被對方提告誣告罪，台中地院認為王男提告有所本，判無罪。圖／本報資料照

提告 司法 行車記錄器

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