越籍女被控假結婚來台按摩 定期「愛愛」法官認是真愛

越南籍黎姓女子8年前嫁給楊姓男子，但移民署人員查訪時，卻發現黎女沒跟楊男住一起，事隔多年後，2年前黎女聲請歸化國籍再度現身，移民署認為黎女是「假結婚」來台在按摩會館工作，依偽造文書罪將兩人送辦，法院審理時，法官發現黎女、楊男都有碰過雙方父母，即便分居兩人仍有定期性行為，認定兩人是真愛，判決無罪。

判決指出，楊男2015年8月16日在潘姓男子、阮姓女子介紹下，前往越南迎娶黎女，兩人先在當地辦理結婚，同年月楊男先返回台灣，隔年5月再拿著兩人在越南的結婚證書，到戶政事務所辦理結婚登記。

成功在台結婚後，黎女在2016年6月來台，先短住在楊男住處，沒多久就轉往前鎮區一家按摩會館工作；當時黎女結婚時，移民署人員曾到兩人登記住處查訪，卻未見黎女身影，直到2年前12月黎聲請歸化國籍才現身。

移民署調查後，懷疑黎女是「假結婚」來台工作，依偽造文書罪嫌，將黎女、楊男及仲介兩人婚姻的潘男、阮女移送法辦。

高雄地院審理時，法官發現楊男迎娶黎女時，還曾在越南舉辦婚宴，黎女親友還入席見證兩人婚姻，黎女來台後，還會與楊男父母等親友一起出遊，兩人也能清楚指認彼此家長的輩分跟關係。另外，楊男、黎女雖然分居，但楊仍會定期探望黎女，還會一起上旅館開房盡夫妻義務。