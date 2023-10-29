快訊

維生素C及肌酸補充劑吃多會傷腎 專家曝一類人恐增腎結石風險

瘋搶水蜜桃…香港賺錢深圳花 大陸「反向消費」新風潮

章立衡也發聲了！4句話反擊父親劉家昌 轉發母親甄珍貼文「這就是事實」

見男模得先繳交保證金 妙齡女子網路交友險被騙2萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

25歲的李姓女子在交友網站認識自稱是男模特兒的網友，雙方想約碰面，男模聲稱見面得先繳2萬元保證金，李女猶豫不決， 過沒多久卻接到自稱是男模的經理來電，還稱會殺到她家裡，李女擔心自身安危，昨晚跑到台南市警二分局南門派出所諮詢，員警及時勸說，揭穿了這是一場騙局。

昨天下午6點多，25歲李姓女子神色慌張地到南門派出所表示，有人要對她不利，警方先安撫她的情緒後，李女表示她日前在網路上認識一名暱稱Submerge的男子，雙方在網路相談甚歡，約好要見面，但對方聲稱是男模，如果要見面，需要繳納2萬元保證金，並且說保證見面時就會返還該筆金額。

李女她半信半疑，沒有馬上答應對方。男模聲稱他們經理說，以為過來亂叫好玩嗎？他交代兄弟到徵信社查李女住家，最好不要養大養小，不然兄弟殺到家裡，把家人拉出來像條狗的時候，看看是什麼感受、不信就在家裡等看看。讓李女嚇到不知所措，趕緊請求警方協助。

南門所巡佐邱漢文、警員薛怡婷聽完李女陳述，告知李女這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到自動櫃員機匯款，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點迫使被害人心生畏懼而上當，李女這才知道原來是遭到詐騙了，李女也趕緊封鎖對方的LINE，結束這場驚魂記。

不法分子利用LINE指示內容行騙，還恐嚇被害人不依指示要對她家人不利。 記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容行騙，還恐嚇被害人不依指示要對她家人不利。 記者黃宣翰／翻攝
李姓女子(左)遭網路交友詐騙，台南市警二分局南門所警員薛怡婷(右)及時勸阻，揭穿一場騙局。記者黃宣翰／翻攝
李姓女子(左)遭網路交友詐騙，台南市警二分局南門所警員薛怡婷(右)及時勸阻，揭穿一場騙局。記者黃宣翰／翻攝

網路 詐騙 兄弟

延伸閱讀

竹北3度天坑原因曝…地下水淹12米 建商撥2千萬保證金

宿舍清潔保證金爭議 亞洲大學延後申訴日期歡迎提出

傳宿舍洗手台沒清乾淨449學生被扣一千元？ 亞大：只有95人

北市男網路交友遭詐求助航警 面交現逮取款車手

相關新聞

家暴法擬修法 虐兒親人限制調閱戶籍

兒虐防治出現破口，子女若幼年時遭直系血親性侵，長大後脫離暴力陰影、自立生活，卻因加害人直系血親的身分，可不經本人同意，至戶政機關調閱戶籍謄本，得知住所，繼續接近個案施暴或騷擾。衛福部擬修「家暴法」，限制經法院判定有罪、剝奪親權的加害人不得調閱戶籍資料。

家暴法擬修正／數位性暴力散落5法 民間盼立專法

衛福部祭出二項直系血親加害人限制查閱戶籍謄本條件，補家暴法破口，同時因應時代，加速將「數位性暴力」納入家暴法適用範圍，修...

海巡署3名軍士官安檢放水 除吐出賄款「加碼」換緩刑

基隆市八斗子漁港安檢所3名海巡署軍士官，向黃姓漁貨交易商共收賄11次，安檢時放水，讓黃的漁船運出白帶魚到海上與大陸漁船交...

何欣純促交通違規先勸導非開罰 Cheap：把守法的都當白痴

立委何欣純在臉書發文指交通違規記點新制要檢討，應採「先勸導…

他成立司法通譯協會 背後有洋蔥

台劇「八尺門的辯護人」探討許多社會嚴肅議題，劇中印尼籍通譯角色「莉娜」貫穿全劇，但主角群為了找到「莉娜」，可是煞費苦心，...

登革熱害家破人亡 他告蔡英文、黃偉哲

登革熱防治惹議。蘇姓男子與妻子結婚1年多，蘇妻9月15日確診重症住院，9天後過世，蘇男10月24日也染疫，養母則在26日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。