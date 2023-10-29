見男模得先繳交保證金 妙齡女子網路交友險被騙2萬元

25歲的李姓女子在交友網站認識自稱是男模特兒的網友，雙方想約碰面，男模聲稱見面得先繳2萬元保證金，李女猶豫不決， 過沒多久卻接到自稱是男模的經理來電，還稱會殺到她家裡，李女擔心自身安危，昨晚跑到台南市警二分局南門派出所諮詢，員警及時勸說，揭穿了這是一場騙局。

昨天下午6點多，25歲李姓女子神色慌張地到南門派出所表示，有人要對她不利，警方先安撫她的情緒後，李女表示她日前在網路上認識一名暱稱Submerge的男子，雙方在網路相談甚歡，約好要見面，但對方聲稱是男模，如果要見面，需要繳納2萬元保證金，並且說保證見面時就會返還該筆金額。

李女她半信半疑，沒有馬上答應對方。男模聲稱他們經理說，以為過來亂叫好玩嗎？他交代兄弟到徵信社查李女住家，最好不要養大養小，不然兄弟殺到家裡，把家人拉出來像條狗的時候，看看是什麼感受、不信就在家裡等看看。讓李女嚇到不知所措，趕緊請求警方協助。