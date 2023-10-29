見男模得先繳交保證金 妙齡女子網路交友險被騙2萬元
25歲的李姓女子在交友網站認識自稱是男模特兒的網友，雙方想約碰面，男模聲稱見面得先繳2萬元保證金，李女猶豫不決， 過沒多久卻接到自稱是男模的經理來電，還稱會殺到她家裡，李女擔心自身安危，昨晚跑到台南市警二分局南門派出所諮詢，員警及時勸說，揭穿了這是一場騙局。
昨天下午6點多，25歲李姓女子神色慌張地到南門派出所表示，有人要對她不利，警方先安撫她的情緒後，李女表示她日前在網路上認識一名暱稱Submerge的男子，雙方在網路相談甚歡，約好要見面，但對方聲稱是男模，如果要見面，需要繳納2萬元保證金，並且說保證見面時就會返還該筆金額。
李女她半信半疑，沒有馬上答應對方。男模聲稱他們經理說，以為過來亂叫好玩嗎？他交代兄弟到徵信社查李女住家，最好不要養大養小，不然兄弟殺到家裡，把家人拉出來像條狗的時候，看看是什麼感受、不信就在家裡等看看。讓李女嚇到不知所措，趕緊請求警方協助。
南門所巡佐邱漢文、警員薛怡婷聽完李女陳述，告知李女這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到自動櫃員機匯款，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點迫使被害人心生畏懼而上當，李女這才知道原來是遭到詐騙了，李女也趕緊封鎖對方的LINE，結束這場驚魂記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言