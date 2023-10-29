家暴法擬修法 虐兒親人限制調閱戶籍

衛福部研議修訂家暴法，限制經法院判定有罪、剝奪親權二類加害人不得調閱戶籍資料。圖非新聞當事人。本報資料照片

有罪、剝奪親權者 不得調子女戶籍

兒虐防治出現破口，子女若幼年時遭直系血親性侵，長大後脫離暴力陰影、自立生活，卻因加害人直系血親的身分，可不經本人同意，至戶政機關調閱戶籍謄本，得知住所，繼續接近個案施暴或騷擾。衛福部擬修「家暴法」，限制經法院判定有罪、剝奪親權的加害人不得調閱戶籍資料。

直系親屬調閱戶籍 藉此接近受害者

台灣兒少遭身心不當虐待人數近年逐漸上升，二○二一年達一萬四四九人，對兒少施虐者，不少是直系親屬，民進黨立委洪申翰接獲陳情，指有民眾幼年時，遭父親性侵，後來脫離原生家庭，礙於加害人是自己的直系血親，依現行規定，可不需經本人同意，直系血親可直接透過戶政事務所調閱戶籍資料，接近受害者，此情況保護令也無法解決。

因應此狀況，衛福部保護司司長張秀鴛表示，研擬修訂「家暴法」，若受暴子女符合條件時，可持相關證明，要求戶政事務所註記，不讓相對人查閱戶籍資料，修正案內容已提交立院，本周四將於立院社福及衛環委員會審議。設置的條件有二，一為被害人早年曾受家庭成員施暴、性侵，且加害者經法院判決有罪；二是加害親屬曾被依「兒少權法」停止親權者。

「限制查閱不見得都是有利的。」張秀鴛舉例，若限制所有加害者均不得查閱子女戶籍資料，家中若有長輩往生，因財產繼承等緣故，需要子女戶籍相關資料進行通知時就難以進行，所以衛福部慎重評估，因此，訂下前述二項條件。她說，家暴案件後子女失去聯繫在所不惜，「故事一定很讓人難過。」

勵馨基金會憂 修法方向施行難度高

勵馨基金會執行長王玥好表示，衛福部提出的二項條件，都需要經過「法院裁定」，依過去經驗觀察，要讓加害人送進法院審理的難度極高，特別是加害人是直系血親時，舉證難度更高。

曾有個案被學校校方發現受暴，通報至社政機關，因其遭受精神暴力、身體施虐等多重虐待，出現精神疾病症狀，但都難以走完司法流程。且司法審理案件，時常一拖就是三年以上，受害者疲於奔命，加害者也未必獲有罪判決。

王玥好認為，衛福部提出的條件相對嚴苛，如果受害者求助社政單位時，社政單位評估直系血親加害人有曾經施暴的事實，且現在以及未來，仍有對受害者的精神、身體有施暴的可能性，社政單位就可以行文給戶政，禁止加害者未經同意查詢受暴者住處，避免悲劇重演。

台北市萬華警分局家防官謝賀先認為，衛福部修法立意良善，依據「經法院裁定、判決確定有罪」這項條件來說，未來恐引發另波「MeToo效應」，讓那些曾經為了維護家庭和諧、遭家暴或性侵卻求助無門的「隱性的被害人」能夠勇敢站出來，具有相當正面的意義。