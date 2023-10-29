家暴法擬修正／學者：限查戶籍 避免喚醒被害人創傷

兒少遭身心不當虐待人數，近年逐漸上升。圖為示意圖。本報資料照片

衛福部近期擬修正家暴法，讓家暴受害者可申請不讓直系血親查閱戶籍，找到居住地，司法精神科醫師李俊宏表示，每個人走出傷痛的歷程不一，修法符合人性；北市萬華警分局家防官謝賀先則認為，許多家內性侵害被害人常見問題就是縣市社會局找上門，要求扶養或負擔雙親住進機構相關費用，若能修法，受害者將能獲得更多保障。

「孩子長大，不必然就能夠走出傷痛」李俊宏表示，曾經接觸兒時受虐被安置在育幼院長大的孩子，好不容易走入社會自力更生，但在直系加害人找到要求重修舊好後，又被迫重揭傷疤面對塵封的往事，臨床上會表現出創傷後壓力症候群的相關症狀，容易被喚醒再創傷經驗，甚或有憂鬱傾向。

但依現行家暴保護令認定標準，加害人須表現符合家暴定義的行為，但往往直系加害人找到當事人後，不見得口吐惡言或有外顯暴力行為，僅是依台灣傳統觀念告知子女，應當「奉養」，但那些藏在內心的噩夢，卻能造成當事人二度傷害，干擾他好不容易日趨穩定的生活。

現行民法有規定，當事人若曾被直系血親虐待、重大侮辱或其他身體、精神不法侵害，得請求法院減輕其扶養義務，情節重大者，得免除扶養義務。

不過李俊宏說，要免除扶養義務需經歷官司訴訟，揭露自身瘡疤，「這對當事人來說，是非常辛苦的過程。」

謝賀先認為，許多受暴或受侵害的兒少，為了家庭和諧，讓家內性侵害事件只能秘而不宣。修法成立後，可能引發另一波類似MeToo效應，讓許多家內性侵害的隱性被害者發現修法後能獲得的好處，因而對外求助。