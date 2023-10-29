家暴法擬修正／數位性暴力散落5法 民間盼立專法

家庭暴力示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部祭出二項直系血親加害人限制查閱戶籍謄本條件，補家暴法破口，同時因應時代，加速將「數位性暴力」納入家暴法適用範圍，修法涉及刑法、兒少性剝削條例、犯罪被害人權益保障法、性侵害防治法等；學者與民團則認為，數位性暴力需要分五部法源修訂，恐增加個案處理的複雜度，應設置「專法」管理。

裸照、私密照、露點照、性愛影片、偷拍、外流等數位性暴力事件頻傳，但國內管理數位性暴力的法源，散落各單位，衛福部近期積極修訂「家暴法」，預計將數位性暴力入法，不過將採取修訂刑法、兒少性剝削條例、犯罪被害人權益保障法、性侵害防治法等四法方式，補齊過去對新興私密影像犯罪，只能用刑法妨礙秘密、散布猥褻物品、妨礙自由等方式裁處的空缺。

暨南大學家庭暴力研究中心主任王珮玲說，分別修法恐會增加社工第一線執行的難度，如果一起數位性暴力事件發生，基層社工可能要先透過「刑法」提出告訴，依「家暴法」申請保護令，要求下架私密影片又得依循其他法源，光想就能預測會造成執行上莫大的困難。

王珮玲說，當時討論數位性暴力相關修法時，民團即提出另設「專法」的建言，行政院最終並未採納，決議分散在四加一部法案處理，作法根本是「便宜行事」。

勵馨基金會執行長王玥好說，包含家暴法在內的數位性暴力五法，立法緣由是處理「已發生犯罪」受害者，在數位性暴力事件發生後，由檢警、社政單位介入補救；另設專法是為了規定科技業者，在開發軟體、社群平台時，應落實防堵不當性影像上傳的責任，兩者層次存在落差。

衛福部保護司長張秀鴛表示，家暴法修法將性影像入法，並透過強化保護令，防制性影像傳散，同時要求平台業者，負起移除影像、限制瀏覽義務，若業者不配合，會有行政處罰，藉此次修法，完成數位性暴力防治相關法令最後一塊拼圖。