聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱害家破人亡 他告蔡英文、黃偉哲

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲／台南報導

蘇姓男子27日到台南地檢署狀告總統蔡英文、市長黃偉哲等相關官員，防治登革熱不力涉瀆職，不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉。圖／讀者提供
蘇姓男子27日到台南地檢署狀告總統蔡英文、市長黃偉哲等相關官員，防治登革熱不力涉瀆職，不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉。圖／讀者提供

登革熱防治惹議。蘇姓男子與妻子結婚1年多，蘇妻9月15日確診重症住院，9天後過世，蘇男10月24日也染疫，養母則在26日確診住院，蘇男赴台南地檢署告發總統蔡英文、市長黃偉哲防疫不力涉瀆職；另台南東區仁和路一棟透天厝在化學噴藥後傳出火警，屋主質疑噴藥不當釀禍，要求國賠。

「有些生命再多的金錢，無法換來一句對不起」。蘇男說，若在疫情之初，政府能積極防治，疫情就不會這樣蔓延；台南市今年近2萬人確診登革熱，有許多家庭與他遭遇類似悲劇，這次他站出來，要求政府須正視。

蘇男說，養父母就是親人，只剩這個家了，沒想到今年因為登革熱，妻子身亡，養母住院，自己也染病，還得家中、醫院兩邊跑，不知道自己還能撐多久。這次疫情搞的家破人亡，對政府的無能忍無可忍，決定提告。

蘇男指出，民進黨說苦民所苦、莫忘初衷、謙卑再謙卑，跑去哪了？只剩下高傲。妻子枉死，他三度向監察院陳情，要求市府提交報告，迄今仍未獲具體回應。他說不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉。

另台南東區仁和路巷弄內一棟透天厝前天竄出火苗，火勢雖很快撲滅，但屋主質疑，當時衛生局人員才領化學兵入內噴灑登革熱防治用藥，隨後傳出火警，認噴藥不當釀禍，要提國賠求償。消防局、衛生局及軍方支單位昨勘驗現場，釐清原因。

火調科指出，起火地點應是二樓前面衣帽間，但起火原因需跡證鑑定，將約詢屋主、噴藥人員，還原現場。至於是否藥劑引起，火調科認為可能性不大。

楊姓屋主說，當時衛生局通知室內噴藥預定下午2點至4點30分，約3點多陪同衛生局、化學兵上2樓檢查窗戶，下來沒2、3分鐘後就起火了，懷疑是噴槍高溫所致。

衛生局表示，正常情況噴藥不會造成燃燒，起火原因要進一步調查才能確定，若確與噴藥有關，將循防疫補償機制補償。

衛生局 登革熱

延伸閱讀

南投助選 蔡英文：造海鯤號才能展現台灣自我防衛決心

卸任後首次與蘇巧慧同台 蘇貞昌：支持賴清德就是繼續蔡英文路線

蔡英文助攻蔡培慧 宣布集集線連接高鐵118年完工

台中榮總成立「細胞治療GTP 實驗室」 蔡英文親往揭牌

相關新聞

家暴法擬修法 虐兒親人限制調閱戶籍

兒虐防治出現破口，子女若幼年時遭直系血親性侵，長大後脫離暴力陰影、自立生活，卻因加害人直系血親的身分，可不經本人同意，至戶政機關調閱戶籍謄本，得知住所，繼續接近個案施暴或騷擾。衛福部擬修「家暴法」，限制經法院判定有罪、剝奪親權的加害人不得調閱戶籍資料。

家暴法擬修正／數位性暴力散落5法 民間盼立專法

衛福部祭出二項直系血親加害人限制查閱戶籍謄本條件，補家暴法破口，同時因應時代，加速將「數位性暴力」納入家暴法適用範圍，修...

他成立司法通譯協會 背後有洋蔥

台劇「八尺門的辯護人」探討許多社會嚴肅議題，劇中印尼籍通譯角色「莉娜」貫穿全劇，但主角群為了找到「莉娜」，可是煞費苦心，...

登革熱害家破人亡 他告蔡英文、黃偉哲

登革熱防治惹議。蘇姓男子與妻子結婚1年多，蘇妻9月15日確診重症住院，9天後過世，蘇男10月24日也染疫，養母則在26日...

家暴法擬修正／學者：限查戶籍 避免喚醒被害人創傷

衛福部近期擬修正家暴法，讓家暴受害者可申請不讓直系血親查閱戶籍，找到居住地，司法精神科醫師李俊宏表示，每個人走出傷痛的歷...

家暴法擬納數位性暴力 學者怨政院便宜行事：盼訂專法

「家暴法」修正案近期在立法院審議，其中一項進展即為將數位性暴力入法，是「數位性暴力四法」（刑法、兒少性剝削條例、犯罪被害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。