桃園「1份200元」幫郭台銘拚連署 前市議員參選人聲押獲准

鴻海創辦人郭台銘拚連署進入倒數，桃園地檢署持續追查郭台銘設置於桃園地區連署站涉及不法案件，昨依連署行賄罪指揮桃園市調處、中壢警分局兵分二路搜索，通知被告及證人共12人到案，經檢方複訊，認曾參選桃市議員的趙宏勳犯嫌重大向法院聲請羈押，桃園地院審理後，認為趙男坦承以每份200元進行連署，由於另有共犯在逃，有勾串之虞，諭令予以羈押，並禁止接見、通信。

桃園地院說明羈押理由，被告趙宏勳經訊問後，坦承收受他人交付現金5萬元及連署書，並以每人200元方式進行連署，也坦承有交付現金及空白連署書給對方，同時委託他人尋找連署人，但他否認有何對連署人行求、期約、交付賄賂等情形。

法官認為，趙姓被告所涉犯行，已經於其餘共犯在偵查中陳述明確，且有扣案行事曆、通信軟體LINE對話紀錄、監視器畫面等佐證，並有多名證人證述只要1人連署即可獲200元等情，足認趙姓被告涉犯違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款的行求、期約、交付賄賂，而使人為特定被連署人連署犯行的犯罪嫌疑重大。

桃院說明，此案尚有其他共犯及相關證人尚未到案，而到案的證人就連署可否獲得金錢對價及獲得多少對價等重要事項，與趙姓被告所供述也有不相符合之處，堪認趙某有勾串共犯及證人之虞。另，市調處調查官前往趙姓被告住處搜索時，發現趙某涉嫌撕毀、丟棄內容記載有連署人姓名、數量及金額的行事曆，趙某顯然確實有湮滅證據的行為。為確保偵查程序順利進行，認有羈押必要應予羈押，並禁止接見、通信。