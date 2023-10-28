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車行涉洩個資助郭台銘連署 法院認此案「誨暗不明」曝光羈押理由

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鴻海創辦人郭台銘拚連署進入倒數，桃園地檢署掌握情資，發現新北市某租賃車行業者，涉嫌將顧客資料交給桃園地區的連署站偽填連署書，桃檢昨兵分多路拘提、通知李姓等6名被告到案，複訊後將李風錡、黃健富向法院聲押獲准，桃園地院審理時，負責主導的李、黃雖坦承犯行，由於雙方說詞兜不攏，還有共犯未到案，且李某於警方拘提時一度逃亡，認為李、黃被告犯嫌重大且有逃亡之虞，均諭知羈押，並禁止接見、通信。

桃園地院說明，李、黃姓2名被告經訊問後，均坦承檢方羈押聲請書所載犯行，並有共犯等人及遭冒用身分證人等人的陳述可查，且有手機內容照片、監視器截圖、身分證件、連署書等件在卷可資佐證，足認被告李、黃涉犯偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌的犯罪嫌疑重大。

桃園地院表示，被告李、黃就受何人指示？如何索取證件加以影印？如何填寫連署書等情節，所述互相歧異，且與其他共犯陳述也不同，由於此案尚有共犯未到案，考慮李、黃犯行乃基於主導地位，而李某遭警察提拘時，有逃亡行為，目前為偵查前段階段，尚待檢察官仔細偵查，若釋放李、黃2人在外，可能導致此案有誨暗不明等情事，影響國家刑罰權行使，衡量社會秩序及公共利益，因此認為有羈押必要

新北市車行涉嫌洩露顧客個資提供郭台銘的連署站，桃檢昨指揮北市刑大拘提、通知6人到案，其中負責主導洩個資的李姓、黃姓男子遭桃檢向法院聲押，桃園地院法官審理後，認為2人犯嫌重大，若釋放李、黃2人在外，可能導致此案有誨暗不明等情，因此羈押獲准。記者陳恩惠／攝影
新北市車行涉嫌洩露顧客個資提供郭台銘的連署站，桃檢昨指揮北市刑大拘提、通知6人到案，其中負責主導洩個資的李姓、黃姓男子遭桃檢向法院聲押，桃園地院法官審理後，認為2人犯嫌重大，若釋放李、黃2人在外，可能導致此案有誨暗不明等情，因此羈押獲准。記者陳恩惠／攝影

桃園 連署書

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