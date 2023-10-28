這次「1份200元」前市議員參選人為郭台銘奔走 桃檢聲押

鴻海創辦人郭台銘拚連署進入倒數，桃園地檢署掌握情資，指轄內郭台銘連署站以200元價碼，購買人頭填寫連署書，發現曾以無黨籍身分參選八德區議員、目前仍是國民黨籍的趙宏勳涉有重嫌，桃檢訊問後向法院聲請羈押。圖／翻攝自趙宏勳臉書

鴻海創辦人郭台銘拚連署進入倒數，桃園地檢署掌握情資，指轄內郭台銘連署站以200元價碼，購買人頭填寫連署書，另有北市租賃車行涉嫌洩露顧客個資提供連署站，檢調昨兵分多路展開搜索，前案通知被告及證人共12人到案，其中曾以無黨籍參選八德區市議員趙宏勳遭檢方聲押；後案則分別拘提通知被告6人到案，其中黃姓、李姓男子也遭聲押中，其餘被告及證人分別以3至20萬元不等交保候傳。

桃園地檢署說明，檢察官張盈俊昨指揮桃園市調查處、中壢警分局偵辦對連署人賄選案件搜索2處地點，並通知被告及證人共12人到案，經檢方複訊，認其中趙姓、林姓被告2人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款對連署人行賄罪嫌，於今天上午10點向法院聲請羈押趙姓男子，另諭命林姓被告具保10萬元，其餘2名被告及8名證人均飭回。

桃檢表示，檢察官陳映妏昨也指揮台北市刑事警察大隊偵辦偽造連署書案件，並拘提、通知6名被告到案，經檢方複訊後，認為其中黃姓、李姓被告均涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書及個人資料保護法第41條違法蒐集、利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今天凌晨向法院聲請羈押，另楊姓、葉姓及蔡姓3名被告分別諭命20萬、5萬及3萬元交保，1名被告飭回候傳。

桃檢提醒，民眾發現妨害選舉情事，請踴躍撥打桃園地檢署行動檢舉專線0937-728793，或撥免費檢舉專線0800-024-099（分機4），檢舉妨害選舉，檢方除對檢舉人身分嚴格保密，因而查獲賄選者有1500萬元獎金外，檢舉境外勢力介選及選舉賭博案件也有最高2000萬元及500萬元獎金。