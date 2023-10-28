快訊

基隆糕餅老店遭投訴「芋泥球吃到蟲」 衛生局：查有多項缺失限期改善

余天高分貝喊話 凸顯民進黨不分區立委角力進入深水區

NBA／柯瑞7記外線砍41分 勇士招牌第三節力挫國王客場開胡

桃園郭台銘連署站又涉不法 檢方聲押3人交保4人

中央社／ 桃園28日電

鴻海創辦人郭台銘爭取參選總統，在全台設立連署站，卻連遭爆涉及不法連署情事。聯合報記者林俊良／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取參選總統，在全台設立連署站，卻連遭爆涉及不法連署情事。聯合報記者林俊良／攝影

位於桃園的無黨籍擬總統參選人郭台銘連署站又有涉及不法事件。桃園地檢署昨天分案追查偽造連署書、對連署人賄選案，今天向桃園地方法院聲請羈押3人、交保4人。

郭台銘力拚連署，卻有連署站涉嫌花錢買個資，桃園地方法院日前收押涉案的前議員助理、某寺廟江姓董事長及2名女樁腳。

桃園地檢署今天向媒體表示，昨天偵辦2件妨害選舉案，包括與台北市警方偵辦偽造連署書案，拘提、通知6名被告到案；據了解，此案為位於新北市的租車行，將客人的個資拿至桃園地區的連署站偽造連署書。

桃檢表示，檢察官訊問後，認為有2人涉犯行使偽造私文書及個人資料保護法等犯罪嫌疑重大，今天凌晨向法院聲請羈押，另外3人分別以新台幣20萬元、5萬元及3萬元交保，1人請回候傳。

桃檢說，另案則是與法務部調查局桃園市調查處和桃園中壢警方，偵辦對連署人賄選案件，搜索2處並通知被告及證人共12人到案；據了解，涉嫌行賄連署人的趙姓男子曾在去年參選桃園市八德區議員，但未當選。

桃檢指出，檢察官訊問後，認為趙男和另1人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法對連署人行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，今天上午10時向法院聲請羈押趙男，另1人以10萬元交保，其餘人等均請回。

連署書 2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

延伸閱讀

朱立倫、侯友宜慈惠宮談藍白合 獨缺在此發跡郭台銘

郭台銘連署站紛出事 嘉義傳有人上門兜售想連署拿報酬

涉郭台銘連署爭議！民進黨部執委丟市府顧問職 黨籍恐也遭開除

民進黨部執委涉幫郭台銘買連署書 高市府：除名顧問職

相關新聞

郭台銘連署站紛出事 嘉義傳有人上門兜售想連署拿報酬

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統力拚連署，日前宣布突破百萬門檻，卻傳出檢警大動作調查，懷疑連署站涉嫌花錢「買連署書」，桃...

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

台南安南區蘇姓男子與妻子結婚才1年多，有慢性病的妻子9月中旬確診登革熱，9天後過世，未料，他剛處理妻子後事，24日發現自...

桃園郭台銘連署站又涉不法 檢方聲押3人交保4人

位於桃園的無黨籍擬總統參選人郭台銘連署站又有涉及不法事件。桃園地檢署昨天分案追查偽造連署書、對連署人賄選案，今天向桃園地...

國產署向救總討100萬管理費 法院判敗訴

中華救助總會109年收歸國有，至今未搬離裕民大樓並積欠管理費，國產署提告請求返還不當得利100萬餘元。法院認為，國產署為...

影／米酒一杯接一杯！高雄酒駕累犯男超標4倍還狡辯 警斥不學乖

42歲陳姓男子本周一正午於高雄梓官邊騎車邊抽菸，警上前盤查，見他眼神渙散渾身酒氣。他坦言因心情不佳前一晚喝了半瓶米酒，而...

「代收垃圾」任意棄置焚燒汙染環境 中市4年查獲6件送辦

有不肖業者未領公民營廢棄物清除處理許可文件，在網路平台刊登廣告招攬「代收垃圾」生意，主打低價到府清運廢棄物，廢棄物除混入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。