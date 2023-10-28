桃園郭台銘連署站又涉不法 檢方聲押3人交保4人

鴻海創辦人郭台銘爭取參選總統，在全台設立連署站，卻連遭爆涉及不法連署情事。聯合報記者林俊良／攝影

位於桃園的無黨籍擬總統參選人郭台銘連署站又有涉及不法事件。桃園地檢署昨天分案追查偽造連署書、對連署人賄選案，今天向桃園地方法院聲請羈押3人、交保4人。

郭台銘力拚連署，卻有連署站涉嫌花錢買個資，桃園地方法院日前收押涉案的前議員助理、某寺廟江姓董事長及2名女樁腳。

桃園地檢署今天向媒體表示，昨天偵辦2件妨害選舉案，包括與台北市警方偵辦偽造連署書案，拘提、通知6名被告到案；據了解，此案為位於新北市的租車行，將客人的個資拿至桃園地區的連署站偽造連署書。

桃檢表示，檢察官訊問後，認為有2人涉犯行使偽造私文書及個人資料保護法等犯罪嫌疑重大，今天凌晨向法院聲請羈押，另外3人分別以新台幣20萬元、5萬元及3萬元交保，1人請回候傳。

桃檢說，另案則是與法務部調查局桃園市調查處和桃園中壢警方，偵辦對連署人賄選案件，搜索2處並通知被告及證人共12人到案；據了解，涉嫌行賄連署人的趙姓男子曾在去年參選桃園市八德區議員，但未當選。

桃檢指出，檢察官訊問後，認為趙男和另1人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法對連署人行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，今天上午10時向法院聲請羈押趙男，另1人以10萬元交保，其餘人等均請回。