國中生小情侶偷嘗禁果1次就出人命 法官要他為之前犯的錯負責

年約15歲的國中生阿治及小芬交往成為男女朋友，交往不滿1個月，某次放學後返回阿治家，他倆趁家中無人首次偷嚐禁果，詎料，意外讓小芬「珠胎暗結」，小情侶嚇得到醫院要進行人工流產，醫院通知小芬母親，事情才曝光。桃園地院審結，將阿治依對於14歲以上未滿16歲的女子性交，處有期徒刑6月。本案可上訴。

判決指出，阿治及小芳2021年4月間就讀國中之際，在校外聯誼活動認識，雙方展開交往，同年5月小情侶約會後回到阿治桃園住處，當時小芳差2個月即將滿16歲，2人衝動發生關係，1個多月後，小芬發現每個月例行出現的「大姨媽」遲了半個月，驚覺不對，害怕地告訴阿治，小情侶先以驗孕棒初步檢驗，發現竟是2條線，嚇得他倆趕緊找家婦產科要求引產，院方察覺有異，依資料通知小芬的媽媽，小芬墮胎後，媽媽氣得向桃市婦幼警察隊提告。

檢警調查時，阿治否認有任何妨害性自主的犯行，辯稱當時他認為小芬以年滿16歲了，但小芬於警詢中明確指出，雙方發生第1次性行為在2021年5月間某日，阿治當時也知道她年僅15歲，還有當晚雙方的LINE對話，小芬告訴阿治說「要滿16ㄟ」，阿治當時回復「等你18你會懷念15歲的」等語，可見阿治所辯不足採信。