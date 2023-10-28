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影／米酒一杯接一杯！高雄酒駕累犯男超標4倍還狡辯 警斥不學乖

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

42歲陳姓男子本周一正午於高雄梓官邊騎車邊抽菸，警上前盤查，見他眼神渙散渾身酒氣。他坦言因心情不佳前一晚喝了半瓶米酒，而一早出門前又再喝2杯米酒。警一測果然呼氣酒精值高達每公升1.03毫克，還查出陳男5年內有2度酒駕紀錄，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

「這太誇張了？怎麼可能這麼多？」陳男驚呼，就連自己看了酒測儀，也嚇了一大跳，即使陳男露出不可思議的表情，但他酒測值明顯超標4倍以上，已是不爭事實。

陳男辯稱，當時從大樹區騎車來梓官找朋友，因心情不好才多喝幾杯米酒，不過，員警查出他五年內已兩度酒駕，怒斥他「喝多少，你自己知道！」誇張行徑讓現場處理員警頻頻搖頭。

「酒駕零容忍」岡山分局表示，警方無限期強力取締酒駕，呼籲民眾切勿心存僥倖，酒後應聯繫代駕協助返家，避免憾事發生，害人又害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄陳姓男子眼神迷茫又渾身酒氣，警依法向他實施方呼氣酒測。記者古和純／翻攝
高雄陳姓男子眼神迷茫又渾身酒氣，警依法向他實施方呼氣酒測。記者古和純／翻攝
高雄陳姓男子騎車上路前，竟已喝了2杯米酒，前晚還喝半瓶米酒，被警方怒斥不學乖。記者古和純／翻攝
高雄陳姓男子騎車上路前，竟已喝了2杯米酒，前晚還喝半瓶米酒，被警方怒斥不學乖。記者古和純／翻攝

酒駕 酒測 岡山

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