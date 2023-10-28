「代收垃圾」任意棄置焚燒汙染環境 中市4年查獲6件送辦

不肖業者非法清理廢棄物。圖／台中市環保局提供

有不肖業者未領公民營廢棄物清除處理許可文件，在網路平台刊登廣告招攬「代收垃圾」生意，主打低價到府清運廢棄物，廢棄物除混入環保局垃圾車外，更載往偏僻山區、河川地或新開闢重劃區棄置、焚燒或掩埋，從中牟取不法利益，造成環境汙染。台中市環保局自109年迄今共查獲6件，依廢清法將不肖業者移送偵辦。

環保局表示，隨著科技進步，不肖業者違法手段日新月異，不同於傳統沿街收運，採用網路社群行銷方式，利用各式車輛充當清運載具，主打隨時可清運、不用分類、低價等誘因，吸引店家、套房出租房東貪圖方便或節省開銷，便將廢棄物交由來路不明的清除業者。

環保局提醒，廢棄物若未委託經主管機關許可的合格清除處理機構或執行機關清理，將涉違反廢棄物清理法規定，屬一般家戶垃圾者，可處1200元至6000元罰鍰；屬事業廢棄物者，可處6000元以上300萬元以下罰鍰。別以為廢棄物交付給清除業者，委託人即無責任，應與受託人負連帶清理廢棄物責任，不可不慎。

環保局強調，針對未領有合格公民營廢棄物清除處理許可文件的不肖業者，無法保障廢棄物合法處理，隨意棄置，更造成難以復原的環境汙染，業者除開罰6萬元至30萬元罰鍰，並命其停止營業外，也涉行政刑責，依法可處1年至5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。