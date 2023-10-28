快訊

開業才4年多！全台唯一IKEA Café驚傳熄燈讓粉絲不捨

鋼鐵果粉看過來！網拋3方法 可「年年無痛升級」換新iPhone

郭台銘連署站紛出事 嘉義傳有人上門兜售想連署拿報酬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影
郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統力拚連署，日前宣布突破百萬門檻，卻傳出檢警大動作調查，懷疑連署站涉嫌花錢「買連署書」，桃檢、土檢等陸續偵辦，嘉義未傳相同偵辦案件，但郭台銘連署站人員說，有人上門要求連署報酬，形同兜售連署書，造成困擾；要求連署報酬是否觸犯總統副總統選舉罷免法連署行賄罪，法界人士有不同見解。

郭台銘連署站人員說，最近多處檢方偵辦疑涉買連署行動，經媒體報導，產生要求連署報酬負面效應，有人到連署站開口就問「連署有沒有錢可領？聽說連署有錢拿？」連署站人員鄭重澄清，連署沒有錢拿，連署行動是認同支持郭台銘參選總統的理念，民眾這才倖倖然離去。

檢方說，總統副總統選舉罷免法的連署行賄罪規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。連署人「賣連署」部分，沒有相應的刑責。

但律師王振名認為，若有人為連署牟利，找不特定民眾連署，換取報酬，符合連署行賄罪構成要件。嘉檢目前在嘉義縣到處舉辦反賄選座談宣導，針對疑涉連署行賄行為將蒐證，發現不法事證啟動偵辦。

郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。郭台銘辦公室聲明：連署活動絕對要遵守總統副總統選舉罷免法以及相關法規，絕對不能有任何違法行為，任何違法行為都不被允許。重申連署「三不」原則，絕對不能有金錢對價關係、不能有不當利益、不能偽造個資。「三要」要遵守「總統副總統選舉罷免法」、要正確填寫連署資料、要慎防詐騙或有心人士竊取個資。

郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影
郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影
郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影
郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影
郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影
郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影

郭台銘 2024選舉 2024總統選舉 連署書

延伸閱讀

郭台銘連署站陷買個資疑雲 郭辦：絕無不法、歡迎舉報

涉郭台銘連署爭議！民進黨部執委丟市府顧問職 黨籍恐也遭開除

民進黨部執委涉幫郭台銘買連署書 高市府：除名顧問職

影／民進黨執委涉郭台銘連署賄選 藍營籲檢調搜索全台民進黨部

相關新聞

影／「0.17跑成這樣？」高雄酒駕男心虛拒檢狂逃 警告發19張紅單

高雄市仁武周二深夜34歲馮姓男子駕車行經仁武區澄觀路時，未依規定使用霧燈，巡邏員警見狀示意攔停，不料馮男竟加速逃逸，最終...

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

台南安南區蘇姓男子與妻子結婚才1年多，有慢性病的妻子9月中旬確診登革熱，9天後過世，未料，他剛處理妻子後事，24日發現自...

郭台銘連署站紛出事 嘉義傳有人上門兜售想連署拿報酬

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統力拚連署，日前宣布突破百萬門檻，卻傳出檢警大動作調查，懷疑連署站涉嫌花錢「買連署書」，桃...

台南前議長郭信良索賄案 檢辯交鋒

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由，索賄一三○○萬元被訴，台南地院昨開庭，郭信良喊...

電詢1968回路肩開放 罰單撤銷

柯姓男子開車經國道一號，違規行駛路肩被罰四千元，柯男不服打行政訴訟，主張電詢高公局一九六八服務員明確有說「已開放」才行駛...

強制一次提撥退休金 合憲

憲法法庭認為勞動基準法有關雇主每年度終了前應預估隔年退休員工人數，並一次提撥補足勞工退休金差額的規定，沒有違背保障人民財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。