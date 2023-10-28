郭台銘連署站紛出事 嘉義傳有人上門兜售想連署拿報酬

郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。記者魯永明／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統力拚連署，日前宣布突破百萬門檻，卻傳出檢警大動作調查，懷疑連署站涉嫌花錢「買連署書」，桃檢、土檢等陸續偵辦，嘉義未傳相同偵辦案件，但郭台銘連署站人員說，有人上門要求連署報酬，形同兜售連署書，造成困擾；要求連署報酬是否觸犯總統副總統選舉罷免法連署行賄罪，法界人士有不同見解。

郭台銘連署站人員說，最近多處檢方偵辦疑涉買連署行動，經媒體報導，產生要求連署報酬負面效應，有人到連署站開口就問「連署有沒有錢可領？聽說連署有錢拿？」連署站人員鄭重澄清，連署沒有錢拿，連署行動是認同支持郭台銘參選總統的理念，民眾這才倖倖然離去。

檢方說，總統副總統選舉罷免法的連署行賄罪規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。連署人「賣連署」部分，沒有相應的刑責。

但律師王振名認為，若有人為連署牟利，找不特定民眾連署，換取報酬，符合連署行賄罪構成要件。嘉檢目前在嘉義縣到處舉辦反賄選座談宣導，針對疑涉連署行賄行為將蒐證，發現不法事證啟動偵辦。

郭台銘嘉縣市連署站除固定地點，增加人潮聚集戶外連署站，衝連署書。郭台銘辦公室聲明：連署活動絕對要遵守總統副總統選舉罷免法以及相關法規，絕對不能有任何違法行為，任何違法行為都不被允許。重申連署「三不」原則，絕對不能有金錢對價關係、不能有不當利益、不能偽造個資。「三要」要遵守「總統副總統選舉罷免法」、要正確填寫連署資料、要慎防詐騙或有心人士竊取個資。