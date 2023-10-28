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影／「0.17跑成這樣？」高雄酒駕男心虛拒檢狂逃 警告發19張紅單

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市仁武周二深夜34歲馮姓男子駕車行經仁武區澄觀路時，未依規定使用霧燈，巡邏員警見狀示意攔停，不料馮男竟加速逃逸，最終逃進死巷只能乖乖就擒，他坦承酒駕但實測酒測值，其實並未超標，但一路拒檢逃逸交通違規被開19張罰單，最重可罰12萬7200元罰鍰，魯莽行為得不償失。

仁武分局指出，馮男擔憂酒駕遭逮拒檢逃逸，但他一路闖紅燈、跨越雙黃線與緊急迴轉，甚至為躲避警方追緝，黑夜關大燈行駛，危險駕駛更是沿路險象環生。

警方見馮男危險駕駛行為險象環生，遂改採尾隨方式保持安全距離，馮男最終躲進死巷內無路可逃，始坦承飲用數瓶啤酒，擔心吃上酒駕罰單才跑給警察追。

「0.17（酒測值），跑成這樣？」員警質問馮男，且因他酒測值仍屬道路交通管理處罰條例勸導範疇，警方仍依規定帶馮男返回派出所開立勸導單，並針對闖紅燈、未依規定使用燈光等多項違規共計舉發19張紅單，馮男得為自己一路交通違規付出慘痛代價，罰鍰金額最高恐達12萬7千2百元，還得面臨吊扣駕照與汽車牌照6個月。

仁武分局呼籲，民眾若遇到警察依法執行交通稽查，不聽制止或拒絕甚至逃逸，可處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6月，5年內再犯可處3萬並吊扣駕照1年，若因危險駕駛行為而肇事致人受傷，將會承擔處罰更重的刑事責任，奉勸用路人勿以身試法，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子酒駕拒檢一路危險駕駛遭逮。記者古和純／翻攝
男子酒駕拒檢一路危險駕駛遭逮。記者古和純／翻攝
男子酒駕拒檢一路危險駕駛遭逮。記者古和純／翻攝
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酒駕 駕照 酒測

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