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狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職
台南安南區蘇姓男子與妻子結婚才1年多，有慢性病的妻子9月中旬確診登革熱，9天後過世，未料，他剛處理妻子後事，24日發現自己也染病，隨後養母也確診住院，今下午到台南地檢署狀告總統蔡英文、市長黃偉哲等涉瀆職，不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉。
台南市登革熱防治中心聞訊後，對蘇男遭遇深表遺憾，尊重其決定，並表示願意連結社政資源，提供所需協助。
蘇男說，養父母就是自己親人，現在也只剩這個家；今年因為登革熱，妻子身亡，養母住院，自己也染病，仍得家中、醫院兩邊跑，既要照顧養父，也要照顧住院的養母與養父，感到家破人亡，也對政府的無能忍無可忍，才決定提告，向政府相關單位討公道。
27日下午他到台南地檢署按鈴，狀告總統蔡英文、台南市長黃偉哲、安南區梅花里長、衛福部官員及台南市登革熱防治中心的官員涉瀆職。
他表示，若在疫情之初，政府相關單位能積極防治，疫情就不會這樣蔓延；台南市今年近2萬人確診登革熱，一定有許多家庭與他有類似悲劇遭遇，這次他站了出來，就是要求政府必須正視這個問題。他也說，他不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉，並請公懲會查辦懲處失職人員。
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