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台南前議長郭信良索賄案 檢辯交鋒

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市前議長郭信良涉嫌向業者索賄千萬元，台南地院下午開庭，郭信良喊冤，指他絕對是清白的，也相信司法一定會還給他公道。圖／本報資料照片
台南市前議長郭信良涉嫌向業者索賄千萬元，台南地院下午開庭，郭信良喊冤，指他絕對是清白的，也相信司法一定會還給他公道。圖／本報資料照片
台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由，索賄一三○○萬元被訴，台南地院昨開庭，郭信良喊冤說是簡單為民服務，現場檢辯交鋒煙硝味十足，直到法官出聲「到此為止」才稍歇。

檢方起訴郭信良、高進見藉勢藉端勒索財物、收受賄賂等罪，但郭、高主張無罪。兩人共聘請五名律師出庭辯護，檢方派出公訴及偵查組主任檢察官兩人論告。

郭信良律師主張，有關佃西重畫案三地號截角土地，是市府都發局等單位行政疏失所致。檢方指控郭施壓，但起訴書內並無具體舉證，僅證據清單約略提到。

郭信良律師砲火猛烈，認為檢方指控郭信良施壓，都未有詳細人事時地物，不能僅靠業者廖堅志一人供述來定罪。

郭信良 律師 台南

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