電詢1968回路肩開放 罰單撤銷

柯姓男子開車經國道一號，違規行駛路肩被罰四千元，柯男不服打行政訴訟，主張電詢高公局一九六八服務員明確有說「已開放」才行駛路肩，法院勘驗對話錄音，發現一九六八明確有跟柯男說「有開放了」，柯男基於信賴原則並無故意或過失違規，判撤銷原處分。

柯男今年一月開車經國道一號北向卅一點四公里，因行駛路肩被開罰四千元。柯男表示當時路況不熟，打給高公局北部交控中心，詢問該北上路段有無開放路肩，經接人員明確表示「已開放」，才切換到路肩行駛，事後卻遭檢舉違規。

柯男認為，高速公路局是政府機關，始監理單位跟他說，只要舉證明確有致電行控中心就可撤銷罰單，事後卻搪塞是雙方口頭溝通誤解，明顯卸責，主張撤銷原處分。

台中區監理所抗辯，稱雙方對「路段認知」有誤，且客服人員身處交控中心內，無法實際對各路段瞭如指掌，只能以用路人所述路段回覆，認原處罰無違誤。

台中高等行政法院指出，行控中心人員回覆，即代表養護工程分局的行政行為，若該行為足以使用路人認為得以使用路肩，基於行政一體性，台中區監理所對柯男再處罰，有違行政程序法「誠實信用原則」。