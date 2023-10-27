蘇澳海軍士官涉貪…疑驗收工程不實放水 5名被告全數交保

國防部海軍蘇澳後勤支援指揮部陳姓上士等人，被發現疑似驗收工程不實，遭政風室函送宜蘭地檢署偵辦。宜檢昨天調查後，今天依涉犯貪汙治罪條例罪嫌，聲押陳男等3人，另諭令其他2人交保；宜蘭地院晚間開聲押庭，裁定陳男3人分以3萬、6萬、6萬元交保。

據了解，陳姓上士2021年、2022年分別負責驗收營區2處消防設施改善、整修工程，決標金額分別為550萬元、520萬503元，得標廠商皆為台北某防災事業公司。海軍指出，陳姓上士等人疑似在驗收過程中違反政府採購法，經過調查便將全案函送宜檢偵辦。

據悉，宜蘭地檢署昨日指揮廉政署調查，共詢問6人，將其中5人列為被告，分別是陳姓中校、陳姓上士、翁姓約雇人員、李姓廠商、李姓廠商妻子蔡女，認為陳姓上士、翁姓約雇人員與李姓廠商嫌疑重大且有串證之虞，聲請羈押禁見，諭令陳姓中校10萬元交保、蔡女30萬元交保。

宜蘭地院晚間開羈押庭，法官認為陳姓上士3人犯罪嫌疑重大，但有交代事實過程，無串證之虞，因此沒有羈押必要，裁定陳姓上士3萬元交保，翁姓雇員、李姓廠商6萬元交保候傳。