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道路長青苔害騎車婦人慘摔 法官判基市府有疏失國賠8萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

江婦去年騎機車行經基隆市立德路槓子寮附近路段時，因路面有青苔及爛泥巴，害她滑倒左側肱骨骨折及全身多處擦、挫傷，認為市府未盡維護管理職責，提出國賠請求告35萬元精神撫慰金。基隆地院法官半定市府未盡清理維護之責，管理有欠缺，判決市府要賠8萬元。

基隆地院判決書指出，江婦去年2月騎乘機車行經基隆市立德路槓子寮附近時，因路面有一層青苔及爛泥巴，因而滑倒，導致左側肱骨骨折及全身多處擦、挫傷等傷害。

江婦主張，該路段為基隆市政府應維護的公有道路，但因久未清掃維護，導致路面青苔蔓生，又因疑似設計不良，欠缺排水設施，雨水無法順利排出，長久下來造成路面泥濘濕滑而影響交通安全。

江婦指出，事故發生時，前來處理員警亦稱已發生多起類似事故，顯見是因市府未盡維護管理職責及因工程設計不良所致，兩者有因果關係，求償精神撫慰金35萬元。

市府說明，去年1月16日起，基隆地區即持續下雨，路面較為濕滑，該路段環保局每周2至3次定期清掃，並有騎士隊巡檢，如有特殊需求或接獲通報，亦會再派員處理。事故發生前，該路段並無通報泥濘或生有青苔等情事。

市府表示，排水系統全線新設為雙邊排水溝，依靠自然重力排水，並無積水情事，該路段濕滑自非屬設計不良所致，並無設置或管理上疏失。人車倒地原因甚多，即使路面邊緣有些泥濘，然通常駕駛人只需稍加注意或減速，應可安全通過不致發生危險，故路面邊緣或有泥濘與事故無因果關係。

法官審理認為，依照片顯示，當時路段路面潮濕，路面有青苔且略可見泥濘，青苔及泥土上有輪胎痕及摩擦痕跡，顯見該路段當時應確實存在濕滑而欠缺足夠摩擦力情形，江婦滑倒與路段的濕滑情形應具有相當因果關係。

法官說，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。

道路長青苔害機車婦慘摔，法官判基市府有疏失國賠8萬元。示意圖非事故現場／記者游明煌攝影
道路長青苔害機車婦慘摔，法官判基市府有疏失國賠8萬元。示意圖非事故現場／記者游明煌攝影

基隆 國賠 機車騎士

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