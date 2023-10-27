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影／客車直衝路緣石側翻！居民救出受困駕駛 警方到場卻找嘸人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金寧鄉慈湖路一段下埔下前路段今天15時35分許發生一起交通事故，一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，結果警方獲報後趕赴現場處理，卻發現駕駛不見了，據現場目擊民眾表示，駕駛本來受困車內，在附近居民合作將他救出後，他人就從旁邊溜走，後續金城分局將追查駕駛到案說明，以釐清肇事原因。

金城分局表示，在今天下午接獲通報趕往下埔下路段，發現一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，只見車體的前保險桿毀損嚴重，輪胎也變形了，機油流滿地，而現場並未發現肇事駕駛，警方先將肇事車輛移置保管，並通知金寧鄉清潔隊至現場處理漏油及路面清潔問題。

據目擊者說，當時她附近除草，結果聽到撞擊聲很大聲，原來是車子整個撞到路邊翻車，跳了一大跳，現在想想還是覺得很恐怖。

附近村民也說，駕駛的車速蠻快的，且斜斜的開過來，就直接撞上路緣石，造成車子翻覆，把馬路邊阿伯的盆栽跟菜園都撞壞了，看起來左側的車頭毀損嚴重，輪胎都變形。他們也透露，駕駛是男生，大概年約50多歲，剛開始還被困在車上，是眾人合力把他從車上拉出來，駕駛一脫困，在警察來之前，就沿著旁邊的道路跑了，看起來只有輕微皮肉傷，沒有流血，懷疑是酒駕才會跑這麼快。

金城分局提醒民眾，如發生交通事故，應留在現場，並報警處理以免受罰；另駕駛車輛時，應全程保持警覺，隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一輛自小客車今天下午撞擊下埔下路旁的路緣石側翻於路中，路邊的盆栽都被撞爛了，現場一片混亂。記者蔡家蓁／攝影
一輛自小客車今天下午撞擊下埔下路旁的路緣石側翻於路中，路邊的盆栽都被撞爛了，現場一片混亂。記者蔡家蓁／攝影
金門一輛自小客車今天下午撞擊下埔下路旁的路緣石側翻於路中，路邊的盆栽都被撞爛了。記者蔡家蓁／攝影
金門一輛自小客車今天下午撞擊下埔下路旁的路緣石側翻於路中，路邊的盆栽都被撞爛了。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉慈湖路一段下埔下前路段今天發生一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，警方獲報到場協助處理。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉慈湖路一段下埔下前路段今天發生一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，警方獲報到場協助處理。記者蔡家蓁／攝影
金門一輛自小客車今天下午撞擊下埔下路旁的路緣石側翻於路中。記者蔡家蓁／攝影
金門一輛自小客車今天下午撞擊下埔下路旁的路緣石側翻於路中。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉慈湖路一段下埔下前路段今天發生一起交通事故，一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，路緣石還被撞斷了，警方到場協助清除。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉慈湖路一段下埔下前路段今天發生一起交通事故，一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，路緣石還被撞斷了，警方到場協助清除。記者蔡家蓁／攝影

酒駕 車禍 金門

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