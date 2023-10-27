影／客車直衝路緣石側翻！居民救出受困駕駛 警方到場卻找嘸人

金寧鄉慈湖路一段下埔下前路段今天15時35分許發生一起交通事故，一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，結果警方獲報後趕赴現場處理，卻發現駕駛不見了，據現場目擊民眾表示，駕駛本來受困車內，在附近居民合作將他救出後，他人就從旁邊溜走，後續金城分局將追查駕駛到案說明，以釐清肇事原因。

金城分局表示，在今天下午接獲通報趕往下埔下路段，發現一輛自小客車撞擊路旁路緣石側翻於路中，只見車體的前保險桿毀損嚴重，輪胎也變形了，機油流滿地，而現場並未發現肇事駕駛，警方先將肇事車輛移置保管，並通知金寧鄉清潔隊至現場處理漏油及路面清潔問題。

據目擊者說，當時她附近除草，結果聽到撞擊聲很大聲，原來是車子整個撞到路邊翻車，跳了一大跳，現在想想還是覺得很恐怖。

附近村民也說，駕駛的車速蠻快的，且斜斜的開過來，就直接撞上路緣石，造成車子翻覆，把馬路邊阿伯的盆栽跟菜園都撞壞了，看起來左側的車頭毀損嚴重，輪胎都變形。他們也透露，駕駛是男生，大概年約50多歲，剛開始還被困在車上，是眾人合力把他從車上拉出來，駕駛一脫困，在警察來之前，就沿著旁邊的道路跑了，看起來只有輕微皮肉傷，沒有流血，懷疑是酒駕才會跑這麼快。

金城分局提醒民眾，如發生交通事故，應留在現場，並報警處理以免受罰；另駕駛車輛時，應全程保持警覺，隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康