高雄輕軌「反賄選」車廂啟航 4檢座明星臉代言成亮點

高雄地檢署今年首度結合高雄市政府捷運工程局及高雄捷運公司，在「輕軌」上點綴反賄選視覺宣傳，其中最令人吸睛的是4位身穿法袍在車廂內外代言的檢察官，其中2人乍看神似法界的Akira以及陳庭妮；雄檢表示，這回透過高雄人或觀光客使用率高的輕軌，盼讓民眾更加認識反賄選訊息。

高雄地檢署檢察長洪信旭指出，「輕軌」是高雄最美麗的風景之一，今年為了讓反賄選概念落實常民生活，首創結合輕軌車身進行宣導，設計版面不只在車身外，還包含車廂內整合式規劃，互動式的有趣設計，值得大小朋友期待。

洪表示，反賄選宣導，如往年透過各網絡單位、因地制宜宣導外，今年透過將輕軌變成反賄選訊息傳播的平台，不僅對高雄人宣傳，也能對觀光人潮傳遞反行賄的重要訊息，而商請4位俊男美女檢察官拍攝反賄選宣傳照，反映充滿活力的正面形象。

由於，明年初國內的總統大選，也是全球關注的外交政治議題，高雄高分署檢察長費玲玲表示，今年反賄選應拉高至國安層級，因境外勢力廣泛散布假訊息，企圖操弄大眾視聽判斷，因此，要讓民眾了解，並非只有檢警調才作反賄選，全民建構的反賄網，才能讓民主政治在健全軌道上持續運行。

費玲玲補充，這20年來政府發出的賄選獎金已逾13億元，尤其國內外的「選舉賭盤」也是反賄選重點關注的項目，法務部提供高額獎金500萬，而檢舉立委候選人賄選獎金最高1000萬，檢舉正副總統候選人賄選最高1500萬，嚴查境外勢力介入選舉獎金最高有2000萬。

「環狀輕軌明年元旦通車。」高雄市政府捷運工程局長吳義隆表示，輕軌捷運建置已10年，輕軌與市民生活息息相關，更能將反賄選訊息深植人心。而隨著反賄列車即將啟航，預計在高雄市區運行，民眾將有機會搭到反賄列車，在生活中更加認識各項反賄選資訊，加入守護民主陣線，守護乾淨選舉的環境。