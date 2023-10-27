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宜蘭會計師年收逾百萬元！拒繳143萬所得稅 被關3天才吐錢

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮70歲鄭姓會計師，每年執業營收超過百萬元，2022年更有360餘萬元，然而自2008年起陸續欠繳所得稅超過143萬元，卻想辦法隱藏財務狀況拒繳稅金。行政執行署宜蘭分署日前聲請法院管收，鄭男才想辦法先繳納半數欠款，被關了3天才獲釋。

宜蘭分署指出，鄭男經營會計師事務所多年，每年都有超過百萬元執業收入，但從2008年開始，年年欠繳部分所得稅，到2021年14年間總共欠繳143萬餘元，這段期間事務所營收為2778萬餘元，2022年也有362萬餘元收入，卻拒絕繳納所欠稅額。

宜蘭分署先後祭出扣存款、核發債券憑證等處分，具無效果，今年9月22日將鄭男拘提到案，行政執行官給予提出清償計畫，仍是無果，10月24日向宜蘭地院聲請管收。鄭男在裁定庭中表示課稅不公、沒錢繳稅，法官不予採信，裁定管收，鄭男才籌錢繳納72萬元，後續分期辦理，10月27日獲釋。

稅務機構指出，會計師、地政師等相關行業，每年呈報的所得稅與國稅局核定稅額往往有一定差異，鄭男僅繳納自行呈報的稅額，未將差額補上，並運用專業知識讓相關單位長期查不到他的實際財務狀況，欠繳多年，令人頭痛，所幸日前終於追回部分。

羅東鄭姓會計師（右）年收超過百萬元，卻拒繳143萬元所得稅欠額，遭法院裁定管收。圖／行政執行署宜蘭分署提供
羅東鄭姓會計師（右）年收超過百萬元，卻拒繳143萬元所得稅欠額，遭法院裁定管收。圖／行政執行署宜蘭分署提供
羅東鄭姓會計師（右）欠繳所得稅143萬餘元，日前遭法院裁定管收，才繳納半數欠額。圖／行政執行署宜蘭分署提供
羅東鄭姓會計師（右）欠繳所得稅143萬餘元，日前遭法院裁定管收，才繳納半數欠額。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭 會計師 財務 所得稅

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