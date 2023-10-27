勞基法規定雇主強制一次提撥退休金 憲法法庭判決合憲理由曝光

憲法法庭認為勞動基準法第56條第2項，有關雇主應預估隔年退休員工人數，並一次提撥補足勞工退休金差額的規定，沒有違背保障人民財產權，也沒有違反比例原則、平等原則，今判決合憲，這也是大法官尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞、朱富美本月初上任後做出首件判決。

憲法法庭指出，勞基法要求雇主一次提撥補足估算的退休金差額，具有「即時預防」的效益，且補足的範圍又不至於太廣泛，並有得認列為提撥年度的事業單位營利事業所得稅費用、收益保證、暫停提撥等配套措施。

再者，雇主就初次提撥退休金差額有1年準備時間，適度平衡雇主權益，也沒有違背憲法增修條文規定國家應扶助、保護中小型經濟事業的意旨，憲法法庭認為勞基法規定尚在合理範圍，且有關強化保障勞工請領退休金權益，沒有牴觸比例原則、憲法保障人民財產權的意旨。

憲法法庭指出，勞基法第55條第3項是為了兼顧雇主負擔能力，而在實際辦理退休的勞工部分，讓雇主得報准分期給付；另勞基法第56條第2項，也就是憲法法庭審查標的，規定所有雇主補足退休金差額，是為了確保雇主有給付勞工退休金的負擔能力，兩者各有立法時空背景下欲因應的法制問題，而課予雇主不同義務，及採取不同履行義務方式、相應的配套或緩和措施，無法相提並論，認為不違反平等原則。

本案源於台北市政府勞動局發現從事紙容器製造業的優美公司，2016年度有34名勞工符合勞動基準法退休條件，退休金共計4843萬餘元，但勞工退休準備金專戶僅剩449萬餘元，餘額不足，故裁罰優美公司9萬元罰鍰，並公布公司及負責人姓名。

優美公司不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，案件上訴後，新任最高行政法院院長、時任最高行政法院第二庭庭長吳東都的合議庭承審後，認為勞基法規定雇主一次提撥補足退休金差額，限制雇主自由使用、處分的權利，侵害財產權，不符合比例原則，尤其對於經營或財務有困難的雇主，無疑造成企業經營重大衝擊，形成不合理負擔。

另認為，勞基法規定關於實際辦理退休的勞工，雇主無法一次發給退休金時，可以分期給付，但針對尚未辦理退休、僅符合退休條件的勞工，雇主卻應一次提撥足額退休金，不得分期給付，勞基法區別對待「已退休勞工」、「預估成就退休條件的勞工」，已違反平等原則。