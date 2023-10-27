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蘇澳海軍士官疑驗收工程不實涉貪 宜蘭地檢署聲押3人
國防部海軍蘇澳後勤支援指揮部陳姓上士等人，涉嫌負責驗收營區消防設施整修時，驗收不實；宜蘭地檢署獲報偵辦，今訊後聲押陳姓上士、翁姓約雇人員與李姓廠商3人，諭令陳姓中校10萬元交保、李姓廠商妻子蔡女30萬元交保。
據了解，陳姓上士負責辦理2021年、2022年2起消防設施整修工程，決標金額分別是450萬元、520萬503元，由同一間廠商得標。陳男疑似未確實驗收，讓廠商在沒有將老舊管線更換的情況下，就簽收完工，涉犯貪汙治罪條例圖利罪。
國防部日前將案送往宜蘭地檢署偵辦，宜檢昨日指揮廉政署，調查相關人員共6人，包含5名被告、1名證人，今日訊後，以犯罪嫌疑重大且有勾串證之虞，依涉犯貪汙治罪條例聲押陳男、翁男與李男，諭令另一名陳姓中校10萬元交保、蔡女30萬元交保。
海軍表示，陳姓上士等人疑涉違反政府採購法，經單位調查後，全案呈報國防部政風室移送司法偵辦，現已進入司法程序，將全力配合調查，並依「毋枉毋縱」原則，如涉不法，檢討重懲，以正綱紀。
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