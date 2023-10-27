4位新任大法官首件判決出爐 憲法法庭判雇主一次提撥退休金合憲

大法官尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞、朱富美本月初上任後今做出首件判決，憲法法庭認為勞動基準法第56條條第2項有關雇主應預估隔年退休員工人數，並一次提撥補足勞工退休金差額的規定合憲，沒有違背保障人民財產權，也沒有違反比例原則、平等原則。

台北市政府勞動局發現從事紙容器製造業的優美公司，2016年度有34名勞工符合勞動基準法退休條件，退休金共計4843萬餘元，但勞工退休準備金專戶僅剩449萬餘元，餘額不足，故裁罰優美公司9萬元罰鍰，並公布公司及負責人姓名。

優美公司不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，案件上訴後，新任最高行政法院院長、時任最高行政法院第二庭庭長吳東都的合議庭承審後，認為勞基法相關規定，不符比例原則、平等原則，侵害人民財產權，而聲請釋憲。

勞基法第56條第2項規定「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度内預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條計算之退休金數額者，雇主應於次年度3月底前一次提撥其差額」。

最高行合議庭認為，勞基法規定雇主一次提撥補足退休金差額，限制雇主依財產狀態，自由使用、處分的權利，侵害雇主財產權，不符合比例原則，尤其對於經營或財務有困難的雇主，無疑造成企業經營重大衝擊，形成不合理負擔。

合議庭指出，勞基法規定關於實際辦理退休的勞工，雇主無法一次發給退休金時，可以分期給付，但針對尚未辦理退休、僅符合退休條件的勞工，雇主卻應一次提撥足額退休金，不得分期給付，勞基法區別對待「已退休勞工」、「預估成就退休條件的勞工」，已違反平等原則。