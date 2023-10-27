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母手被折到瘀青還說「希望女兒可以變好」 家暴案法官輕判她

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藍姓女子有家暴習性，藍母聲請家暴保護令，不過，藍女向母親索討400元計程車資未果，扯衣服，抓脖子對母親動粗，被訴違反保護令。藍母告訴法官「希望女兒可以變好」，法定本刑3年以下之罪，台北地院判藍女拘役30日。

39歲的藍姓女子因為常對母親施暴，母親因此向法院聲請民事通常保護令獲准，保護令裁定，藍女不得對母親實施身體或精神上侵害、不得騷擾母親，保護令的法定期間為時2年。

台北地檢署檢察官指控，在保護令期限內，藍女2023年4月17日下午先在住處抓住母親的手、胸口、臉部，還把母親的手折成瘀青，再呼母親巴掌。

2023年6月8日下午，藍女向母親索取計程車費400元沒有要成，拉扯母親的衣服，抓住母親的脖子，聽見母親在喊救命時，還以手摀住母親的嘴巴，母親無奈提告，藍女被起訴。

法院開庭時，法官問藍母對於女兒的刑度有何意見？藍母答不上來，告訴法官說「希望她可以變好」，法官聽了，決定依照藍母的心意對藍女量刑。

判決指出，藍女目前無業、生活來源仰賴胞姊，考量她相關條件，依2個違反保護令罪各判藍女拘役20日，訂應執行拘役30日，得易科罰金3萬元，以示懲儆，家暴案還可上訴。

家庭暴力示意圖。圖／聯合報系資料照片
家庭暴力示意圖。圖／聯合報系資料照片

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保護令 家暴

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