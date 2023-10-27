金門男網上看私密影片+1竟遭恐嚇 匯5萬才發現遭詐騙

金門一名男子本月5日在IG社群，發現1名暱稱「芷琳」的正妹網友，對方發送要看私密影片請+1訊息，A先生一時好奇就跟對方聯繫，對方將1段私密影片私訊給男子後，立即表示對話已遭截圖蒐證，內容涉及散步猥褻影像刑責，要求男子匯款新台幣20萬和解，不然就要報警處理，雙方周旋後，以5萬元達成協議，但後來又要求男子匯款，男子驚覺受騙趕緊報警。

金城分局表示，這名A先生因一時好奇，就遭對方勒索行騙，對方恐嚇A先生對話已遭截圖蒐證，內容涉及散步猥褻影像刑責，要求A先生匯款20萬和解，不然就要報警處理，雙方討價還價後，以5萬元達成協議，A先生將錢轉給對方後，對方再以案件已遭法院判賠30萬元，並傳送虛假臺中地方法院民事判決書影片內容給A先生，要求再匯款賠償被害人，A先生發覺有異，與家人一同到金城分局查證，警方查出對方提供帳號已有2位民眾報警諮詢，才驚覺被騙。

警方表示， 網路世界虛虛實實真假難辨，詐騙嫌犯潛藏其中，不斷以各種名目行騙，這起民眾在網路社群發現美女發布私密影片資訊，與對方聯繫傳送影片後就遭勒索行騙，事後發現一時衝動，卻已造成金錢損失及心理創傷。