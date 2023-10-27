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買車辦車貸 冒名閨蜜當保證人 2人被判刑還賠20萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某醫院附設超商黃姓店員和醫院詹姓護理師交情好，黃女要貸款買車時，在未徵得詹女同意下，竟擅自以詹女名義做為保證人，還請詹女同事林女替詹女代簽名核保，直到黃女繳不出貸款，詹女收到催繳簡訊，才知被冒名當保人，彰化地方法院依違反個人資料保護法，將二人各判處6月、2月不等徒刑，均緩刑，林女還因此賠償20萬元。

黃女在醫院附設超商工作，和詹女是好友，為了幫詹女代收郵件，而保管詹女身分證正本和代刻印章使用，2021年間，黃女要買車需辦理貸款，竟在未徵得詹女同意下，將詹女身分證號等個人資料及自己的手機門號佯裝為詹女門號，提供給車公司辦理貸款，佯稱詹女願當車貸保證人，待車公司人員打電話要向詹女確認時，即打到黃女手機，黃女佯稱詹女身分，表示同意當保證人。

2021年2月間核保人員到醫院急診室外走廊要向黃女及詹女核保時，黃女請詹女同事林姓護理師代詹女簽名，並用詹女印章蓋印，而貸款90萬元，同年6月起黃女未償還分期車貸，車公司即傳送催繳手機簡訊給詹女，詹女才得知自己被冒名當保證人而提告。

黃女和林女事後均坦承犯行，但兩人均辯稱，當時黃女和詹女交情很好，以為詹女會同意當保證人，但黃女僅跟詹女說要請她當「連絡人」。

事後，黃女已全額償還車貸，而林女也賠償詹女20萬元，彰化地方法院依違反個人資料保護法將黃女判刑6月，可易科罰金，緩刑5年，並需向符合公益目的之機構或團體，提供60小時義務勞務；林女則判刑2月，可易科罰金，緩刑2年。

彰化縣某醫院附設超商黃姓店員和醫院詹姓護理師交情好，黃女要貸款買車時，在未徵得詹女同意下，竟擅自以詹女名義做為保證人，因此被判刑6月。記者林宛諭／攝影
彰化縣某醫院附設超商黃姓店員和醫院詹姓護理師交情好，黃女要貸款買車時，在未徵得詹女同意下，竟擅自以詹女名義做為保證人，因此被判刑6月。記者林宛諭／攝影

買車 當保人

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