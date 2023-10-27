曾讚陳時中好酒量的醫師貪汙在監 診所負責人變更搞烏龍被告

曾讚衛福部前部長陳時中「好酒量」的心臟科醫師陳世瑀（原名陳識中）因貪汙在監服刑，他的診所須變更負責人，而醫師在變更負責人期間仍有看診及開立處方箋，導致藥局無法申請健保給付，中央健保署告發該診所醫師涉嫌詐欺罪。台北地檢署檢察官追查，認為涉案醫師無詐欺犯意，受害藥局也未提告，6名被告醫師予以不起訴處分。

據了解，該診所前負責人陳世瑀因貪汙在監服刑，診所行政人員到台北市衛生局將林姓醫師登記為新任負責人。依行政規範，診所必須先歇業、再開業，健保署認定，該診所去年10月19日已歇業，不過診所行政人員在同月底才領取資料，發現診所19日已登記歇業。

檢察官指出，10月19日至同月底期間，該診所數名醫師仍持續看診並開立處方箋給病患，病患再持處方箋至各藥局拿藥，藥局再向申報資料時，卻無法申請健保給付。健保署認定，該診所在歇業期間開立處方箋，告發6名醫師涉犯詐欺罪。