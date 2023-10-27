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無搖晃沒不穩...台中警攔檢要酒測卻無理由 法院幫他撤18萬罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

徐姓男子騎車被台中第5分局警員攔停要求酒測，他拒絕就挨罰18萬元、吊照，徐不服稱自己沒違規是警方隨意攔查；台中高等行政法院勘驗畫面，發現徐當時騎車平穩、無搖晃，警員僅和他短暫交會就認定有酒容，不符合警察職權行使法攔檢的「正當理由」，判原處分撤銷，可上訴。

經查，徐男2022年5月28日下午5點多騎機車經北屯區漢口路，被台中第5分局警員攔下要求酒測，徐拒絕被依道路交通管理處罰條例開單，由台中市交通事件裁決處對他處18萬元罰鍰，3年內不得考領駕照，還要參加道路交通安全講習。

徐提行政訴訟主張，他當時騎車機沒有任何違規，警員就隨意攔查，且他唯恐疫情期間多人使用呼氣設備有感染疑慮，有表示同意以抽血方式酒測卻被拒絕，認為本件舉發程序不合法。

台中交裁處抗辯稱，警員巡邏發現徐男有酒容、行車不穩，要求酒測時徐還自稱有喝很多，且客觀上並非不能以呼氣酒測，認為舉發合法。

台中高等行政法院當庭勘驗警員攔停時的畫面，發現警員在漢口路上，徐男在對向車道，雙方交錯而過，警員隨即在路口迴轉跟隨徐，再過1了綠燈後就上前要求徐受檢。

法院也詢問「徐的機車和警員交會時間短暫，且直行前進、行車平穩，有戴安全帽、口罩，如何判斷有合理懷疑易生為害？」「徐騎車無搖晃、不穩，為何警員執行攔檢？」台中交裁處回答「對於影像沒有意見，同意由法院判斷斟酌」。

法院指出，警察職權行使法第8條就警察攔檢程序有規定，除非具「已發生危害之交通工具」、「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」得攔檢，其前提是為禁止警察僅憑一己主觀猜想任意臨檢、取締或隨機檢查，避免過度干預人身自由。

法院說，徐男騎車平穩、戴安全帽及口罩，和警員有距離短暫交會，警員如何發現他有酒容？且經觀察過程，也難認警員有何攔檢的「正當理由」，就算徐被攔下後稱「喝很多喔」、「你測得出來跟你姓啦」，也不能倒果為因認為警方攔檢合法。

法院認為，本件員警攔檢不符警執法第8條第1項要件，舉發已違法，判處撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中第5分局。記者曾健祐／攝影
台中第5分局。記者曾健祐／攝影

酒測 口罩

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