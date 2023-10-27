林杏兒當選無效案上訴突槌 高檢署通令「寫報告」：限時回覆

台北市議員林杏兒當選無效訴訟因士林地檢署逾期上訴，致林保住議員席位，挫傷檢方查賄士氣；為補破網，台灣高等檢察署日前傳真要求地檢署「寫報告」，就辦理選舉案件提出精進措施，限時命11月1日前回覆。

據了解，「林杏兒案」後法務部長蔡清祥責成高檢署督導，高檢署日前針對轄內地檢署、金門、連江地檢署發出傳真公文。

公文「說明」欄指，為避免檢察官就承辦案件逾期上訴，因程序遭法院判決駁回，請全盤檢視目前貴署辦理刑事、當選無效之訴等案件收受法院判決流程及精進措施，並要求2023年11月1日下班前傳送高檢署彙整。

高檢署的傳真公文是依法務部2023年10月20日傳真文件行文表辦理，傳真公文並設計「2欄位」，請各地檢署就「現行收受判決流程」、「精進措施及改進流程」加以詳述。

偵查檢察官認定，國民黨前中常委蕭景田涉嫌賄選讓林杏兒當選，對林提當選無效之訴，一審敗訴，檢方2023年8月8日上訴。台灣高等法院認為，上訴期限在8月7日屆滿，檢方上訴逾期，裁定駁回，林杏兒確定當選。

上訴逾期引發討論，基層檢察官說「都上訴多少年了還會搞錯？」還有檢察官在檢察官論壇留言。

署名「世風日下」的檢察官表示，「上訴期間都改為20天了，還可以逾期上訴？遇到特殊案件，就來個逾期上訴，讓被告順利躲過去？這過去可不是沒前例可循。史蹟斑斑嘿！」

不具名檢察官認為，「這種案件通常從偵辦開始，直到判決確定，甚至要執行時，主任、襄閱及檢察長都會特別關注，畢竟有後座力的。後座力大時，檢察長都可能會被換掉。況且，明年要選舉，在這種敏感時刻突然發生這樣的情況？真的是匪夷所思！任誰都知道挑最後一天處理可能有出差錯，幹嘛還這樣幹？」